Trink dich schön mit RINGANAbty

Der Beauty Booster, der schmeckt

Was wäre, wenn Schönheit nicht nur sichtbar wäre, sondern auch noch schmecken würde? Mit dem neuen fruchtig-frischen Beauty-Drink RINGANAbty (sprich: „RINGANA beauty“) wird dieser Gedanke Realität. Die sorgfältig abgestimmte Rezeptur mit Mandarine, Orange und Sanddorn vereint Genuss mit Wirkung – für einen natürlichen Glow von innen heraus. Der Drink unterstützt die körpereigene Kollagenproduktion, fördert die Regeneration der Haut und sorgt für ein sichtbar glatteres Hautbild. Als innovativer Bestandteil der täglichen Beauty-Routine wird er zum echten Highlight im Glas.

RINGANAbty auf einen Blick

veganer Kollagen-Boost dank VeCollal®

reich an Omega-Fettsäuren – durch Omegia™

pflanzliche Hyaluronsäure – GREENIURONIC™

studienbasierte Wirkstoffe

fruchtiger Geschmack

Ob als morgendlicher Frischekick oder nährstoffreicher Schönheitshelfer zwischendurch – dieser Beauty-Drink ist der perfekte Begleiter für alle, die Hautpflege ganzheitlich denken.

Glow von innen: Pralle, straffe Haut

Im Zentrum der neuen Formulierung steht VeCollal® – eine innovative, vegane Aminosäuremischung, die dem Aufbau von Kollagen Typ 1 nachempfunden ist. Anstelle tierischer Inhaltsstoffe setzt diese clevere Alternative auf rein pflanzliche Komponenten, die den Körper auf natürliche Weise zur körpereigenen Kollagenproduktion anregen. Das Ergebnis: straffere Haut, definierte Konturen und ein natürlicher Glow.

Ergänzt wird VeCollal® durch eine durchdachte Kombination aus pflanzlicher Hyaluronsäure, gewonnen aus dem Silberohrpilz, wertvollen Ballaststoffen, Vitaminen sowie ausgewählten Pflanzenextrakten.

Ein besonderes Highlight sind die enthaltenen Omegia®-Sanddornöle, die reich an Omega-7-Fettsäuren sind. Diese unterstützen die Haut auf Zellebene und tragen zu einem gesunden, ebenmäßigen Hautbild bei. Die pflanzlich basierte Rezeptur steht für den modernen, ganzheitlichen Ansatz von RINGANA in der Beauty-Ernährung – für Schönheit, die von innen kommt und sichtbar wirkt.

Fruchtig frischer Geschmack

RINGANAbty überzeugt mit einem fruchtig-frischen Geschmack aus Mandarine, Orange und Sanddorn – ganz ohne zugesetzte Süßungsmittel. Wie ein Kurzurlaub für Haut und Sinne verbindet er Genuss mit Wirkung und ergänzt moderne Pflegeroutinen auf natürliche Weise.

Inhaltsstoffe im Detail

VeCollal® ist eine pflanzliche Wirkstoffkombination, die gezielt den Kollagen Typ 1 simuliert. Mit bioaktiven Aminosäuren und Vitamin C. Vitamin C trägt zu einer normalen Kollagenbildung für eine normale Funktion der Haut bei.

GreenIuronic® Silberohrpilz-Extrakt ist eine patentierte vegane Hyaluronsäure. Hyaluronsäure ist ein wichtiger Bestandteil der Haut. Sie unterstützt jugendliches Aussehen, zieht Wasser an, speichert es und sorgt für pralle Haut.

Omegia™ Sanddornsamen- und -beerenöl ist reich an ungesättigten Fettsäuren, wie Omega 3, 6, 7, 9. Omega 7 steht im Fokus wissenschaftlicher Studien zur Hautbarriere. Omega-Fettsäuren unterstützen wichtige Funktionen im Körper.

Keranat™ Hirsesamenöl und Weizensamen-Extrakt wird in Studien hinsichtlich seiner positiven Wirkung auf Haarwachstum und Haarausfall erforscht.

Fermentierte Guakernfaser liefert hochwertige präbiotische Ballaststoffe. Ballaststoffe sind das Nonplusultra für die Verdauung und unterstützen das Darmmikrobiom. Eine ausgewogene Darmflora ist wichtig für das allgemeine Wohlbefinden – innen wie außen.

RINGANAbty, 12 Fläschchen à 30 ml (360 ml gesamt), €67,80

Verzehrempfehlung

1 Flasche (à 30 ml) pro Tag mit mind. 150 ml Wasser (ohne Kohlensäure) aufgießen. Vor Genuss schütteln.

RINGANA-Tipp

In Kombination mit den bewährten CAPS beauty & hair entsteht ein effektives Duo für ganzheitliche Schönheitspflege von innen. Die Kapseln liefern essenzielle Nährstoffe für gesunde Haut, kräftiges Haar und widerstandsfähige Nägel – als tägliche Basis für ein gepflegtes Erscheinungsbild. Der Beauty-Drink ergänzt die Pflege ideal und rundet das Ritual als fruchtiges Extra ab.

