Investment durch Avellinia Capital

Roadsurfer sichert sich 30 Millionen Euro Finanzierung durch Avellinia Capital.

Die Finanzierung deckt die Investition zur Flottenexpansion für 2025 von 8.500 auf 10.000 Fahrzeuge

roadsurfer, der Marktführer im Bereich Camper-Reisen, freut sich, den erfolgreichen Abschluss einer besicherten Finanzierung in Höhe von 30 Millionen Euro durch Avellinia Capital (AvCap) bekannt zu geben. Die Finanzierung des Londoner Investmentunternehmens deckt die gesamten im Jahr 2025 geplanten Flotteninvestitionen von roadsurfer und sichert somit eine weitere Expansion der Flotte in bestehenden Märkten in Europa und Nordamerika. Mit dieser Investition kann roadsurfer die eigene Flotte ohne den Einsatz zusätzlichen Wachstumskapitals von 8.500 auf rund 10.000 Fahrzeuge erweitern.

Markus Dickhardt, Mitgründer und CEO von roadsurfer, über die Finanzierung:

„Die Unterstützung und das Vertrauen eines renommierten Investors wie AvCap demonstrieren unseren starken Zugang zu den Kapitalmärkten und unterstreichen die Stärke unseres Geschäftsmodells. Wir freuen uns sehr über den Abschluss der Finanzierung, die es uns ermöglicht, das Angebot für unsere Kundinnen und Kunden zu optimieren und uns weiterhin auf den Ausbau unserer Marke zu konzentrieren“.

„Wir freuen uns, roadsurfer in dieser wichtigen Wachstumsphase zu begleiten“, sagte Julian Schickel, Managing Partner bei Avellinia Capital. „Diese Transaktion unterstreicht die Expertise von AvCap, maßgeschneiderte Finanzierungslösungen für innovative Unternehmen mit starkem, asset-basiertem Wachstumspotenzial zu liefern. roadsurfers Engagement für Nachhaltigkeit und seine einzigartige Positionierung im Reisemarkt machen das Unternehmen zu einem idealen Partner für uns.“

Avellinia Capital ist ein Private Debt Investment Manager, fokussiert auf Asset-Based Spezialfinanzierungen.

Die Finanzierungslösung unterstreicht die Expertise von AvCap im Bereich der asset-basierten Kreditvergabe sowie in der Strukturierung innovativer Kapitallösungen für wachstumsstarke Unternehmen. Durch die Bereitstellung einer hybriden Finanzierung setzt AvCap zusätzliche Liquidität für Roadsurfer frei und ermöglicht dem Münchener Unternehmen sowohl die Ausweitung seiner Geschäftstätigkeit als auch die Optimierung seiner Kapitalstruktur.

Über

roadsurfer wurde 2016 gegründet und ist mit seinen bunt-folierten Campern für Vermietung, Abo und Verkauf sowie der Stellplatz-Plattform roadsurfer spots der weltweit führende Experte für Camper-Reisen. Das roadsurfer Campervan-Versprechen: Ready-to-go-Camping-Paket, flexible Storno oder Umbuchung, unbegrenzte Freikilometer und stets das neueste Camper-Modell.

