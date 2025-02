Weltneuheit ‘Tangpon’ deutschlandweit im Einsatz: Wie alle von Tampons aus Meeresalgen profitieren

Nach erfolgreicher Zertifizierung bringt Vyld den weltweit ersten Tampon aus Meeresalgen in Einsatz

Arbeitgeber*innen, Coworking Spaces, Sportstudios und Großveranstalter statten ihre Locations und Events bereits mit dem Tangpon aus

Marktführer Periodically kooperiert mit Vyld für Periodenprodukt-Spender

Seit kurzem erobert der Tangpon erfolgreich die Toiletten Deutschlands. Der Tangpon ist eine patentierte Produktinnovation made in Germany: Er ist der weltweit erste Tampon aus dem regenerativen Rohstoff Meeresalge, entwickelt von dem Berliner profit-for-purpose Unternehmen Vyld. Er überzeugt nicht nur Anwender*innen, sondern auch all jene, die ihn für Menstruierende bereitstellen – sei es auf (Groß-)Veranstaltungen, am Arbeitsplatz, in Sportstudios oder Coworking Spaces.

“Produktsicherheit steht für uns an höchster Stelle – deshalb war klar, dass wir den Tangpon weit über die basalen gesetzlichen Anforderungen hinaus testen.”, betont Stefanie Malchow, R&D Lead Scientist bei Vyld. Die gesundheitliche Unbedenklichkeit, Schadstofffreiheit und Mikrobiom-Freundlichkeit wurden in externen Laboren bestätigt und zertifiziert.

Dass der gesunde und nachhaltige Tangpon auch in der Anwendung begeistert, zeigt sich unter anderem bei Großveranstaltungen wie Livekonzerten: “Bei allen drei Veranstaltungstagen des Labor Tempelhof wurden uns die Tangpons quasi aus den Händen gerissen – ‘Ihr rettet mir den Tag’ hörten wir einige dutzend Male. Mit einer positiven Resonanz haben wir gerechnet, aber die überbordende Begeisterung hat uns wirklich umgehauen.”, resümiert Vyld CEO Ines Schiller.

Durch die Kooperation mit Periodically, Marktführer für Periodenprodukt-Spender, findet der Tangpon deutschlandweit praktisch und hygienisch den Weg in Bürotoiletten. „Wir legen viel Wert auf Nachhaltigkeit bei all unseren Produkten – deshalb freuen wir uns, durch die Zusammenarbeit mit Vyld eine der umweltfreundlichsten Alternativen anbieten zu können.“, bestätigt Periodically Gründerin Katharina Weißig. Arbeitgeber*innen von Startups über Anwaltskanzleien bis hin zu mittelständischen Traditionsunternehmen fördern mit dem Tangpon Gesundheit und Zufriedenheit ihrer Mitarbeiter*innen.

Auch die Nachfrage von Organisationen, die Wert auf ganzheitliche Gesundheitsförderung ihrer Mitglieder legen, ist groß:

Mehrere Fitnessstudios, wie der Berliner Dokan Sportclub in Weißensee, stellen ihren Mitgliedern den Tangpon zur Verfügung und nutzen dabei den extra zur Anbringung innerhalb der Toilettenkabine designten Tampon-Spender von Vyld. Ebenso sind Coworking Spaces wie Unicorn Workspaces überzeugt, dass die Tangpons deren eigenen Qualitäts- und Nachhaltigkeitsansprüchen vollumfänglich dienen. Dazu Max Bondy, Operations Manager bei Unicorn Workspaces: “Wie genial ist es denn, Tampons aus Algen herzustellen? Wir finden die Tangpons super und freuen uns, sie in unseren Spaces vorstellen zu dürfen.”

Quelle Bild und Text: Vyld GmbH