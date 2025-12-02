Dienstag, Dezember 2, 2025
Nachrichten

SAP stoppt Verkauf der Mittelstandslösung Business By Design

By UNITEDNETWORKER

Walldorf (dts Nachrichtenagentur) – SAP beendet den Verkauf der Mittelstandssoftware Business By Design. Das Produkt wird einem Bericht des „Handelsblatts“ zufolge am 20. April 2026 von der Preisliste genommen und ab dann nicht mehr für Neukunden verfügbar sein. Das geht aus einer E-Mail an Kunden und IT-Dienstleister hervor, aus der die Zeitung zitiert.

Bestandskunden könnten das Produkt weiter nutzen, sagte Uma Rami, die bei SAP die Entwicklung der Mittelstandsprodukte verantwortet, dem „Handelsblatt“: Der Konzern werde bestehende Verträge nicht kündigen. Unternehmen erhalten somit weiter Sicherheits-Updates und gesetzliche Änderungen. 2022 nutzten rund 2.700 Unternehmen die Software, aktuelle Angaben sind nicht publik.

SAP hatte Business By Design 2007 mit hohen Erwartungen angekündigt. Das damalige Management um Vorstandssprecher Henning Kagermann wollte zehntausende Mittelständler als neue Kunden gewinnen. Technische Probleme erschwerten jedoch die Markteinführung. Mittlerweile richtet sich der Softwarehersteller strategisch auf Produkte wie Cloud ERP aus.


Foto: SAP (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts

