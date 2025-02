Scholz telefoniert mit syrischem Übergangspräsidenten

Berlin/Damaskus (dts Nachrichtenagentur) – Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat am Freitag in einem einstündigen Telefonat mit dem Übergangspräsidenten von Syrien, Ahmed al-Scharaa, gesprochen.

Der Bundeskanzler gratulierte dabei dem syrischen Volk, dass es gelungen sei, „die Schreckensherrschaft des Assad-Regimes zu beenden“, teilte der Sprecher der Bundesregierung, Steffen Hebestreit, mit.

Scholz und Übergangspräsident al-Scharaa seien sich demnach einig gewesen, dass es jetzt eines „inklusiven politischen Prozesses bedarf, der allen Syrerinnen und Syrern, gleich welcher ethnischen oder religiösen Gruppe, Teilhabe einräumt, Rechte und Schutz gewährt“.

Der Kanzler habe weiter al-Scharaa die Bereitschaft der Bundesregierung versichert, Syrien beim Wiederaufbau zu unterstützen, damit das Land eine „freie und sichere Heimat für alle Bevölkerungsgruppen“ werden könne. Dabei werde die Bundesregierung eng mit europäischen und internationalen Partnern zusammenarbeiten.

Scholz unterstrich laut dem Regierungssprecher die fortdauernde Bedeutung des Kampfs gegen den Terrorismus für die Sicherheit in Syrien, der Region und weltweit.



