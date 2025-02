Zartmann neu an der Spitze der Single-Charts

Baden Baden (dts Nachrichtenagentur) – Der Berliner Popsänger und Rapper Zartmann liegt mit „Tau mich auf“ neu an der Spitze der offiziellen deutschen Single-Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit.

Damit verdrängt er Blackpink-Sängerin Rosé und Bruno Mars („APT“). Diese fallen nach fünf Wochen an der Spitze vorerst an die zweite Stelle zurück. Auf Platz drei befindet sich abermals Oimara mit „Wackelkontakt“. Während Makko & Miksu / Macloud („Lichter aus“, 14) und Badchieff („Ein Teil von mir“, 16) die Top 20 knacken, landet Lady Gaga („Abracadabra“) auf der 26. Stelle.

In den Album-Charts erobert The Weeknd mit „Hurry Up Tomorrow“ erstmals die Spitze. Mit den Alben „After Hours“ (55) und „Starboy“ (69) ist der kanadische Sänger zwei weitere Male in der Hitliste platziert. 187-Strassenbande-Mitglied LX steigt mit „Dopeboy Dreams“ direkt auf Platz zwei der Charts ein. Hinter dem Rapper befinden sich unter anderem die Rockbands Linkin Park („From Zero“, drei) und The Hellacopters („Overdriver“, sechs).

Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.



Foto: Zartmann (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts