Durch den Einsatz der Carbon Intelligence Software von Cedara kann die ShowHeroes Group ab sofort ihren CO2-Fußabdruck über die gesamte Media Supply Chain hinweg messen, reporten, reduzieren und teilen.

Die ShowHeroes Group, ein weltweit führendes Unternehmen für digitale Videoinhalte, Technologie und Werbelösungen, hat eine globale Partnerschaft mit Cedara, Anbieter der ersten End-to-End-Carbon-Intelligence-Plattform, geschlossen. Im Rahmen dieser Partnerschaft ist es der ShowHeroes Group ab sofort möglich, ihren CO2-Fußabdruck über die gesamte Media Supply Chain hinweg zu messen, zu reporten, zu reduzieren und zu teilen. Hierzu integriert die ShowHeroes Group die Carbon Intelligence Software von Cedara in ihre Plattform. Diese Integration versetzt das Unternehmen in die Lage, die CO2-Emissionen in allen Geschäftsbereichen sowie bei allen seinen Adtech- und Publisher-Partnern ganzheitlich zu messen und die Emissionsdaten den Media-Buying-Partnern wie Marken und Werbeagenturen direkt bereitzustellen.

Die ShowHeroes Group ist schon jetzt einer der Branchenführer im Bereich der Nachhaltigkeitsförderung. Zum Engagement gehören nicht zuletzt die zahlreichen von Mitarbeiter:innen geleiteten Klimaprojekte und die kürzlich erfolgte Einführung von ShowHeroes Green Media. Durch die Partnerschaft mit Cedara ist die ShowHeroes Group nun in der Lage, „Net-Zero“ als kollektives Ziel der Werbebranche bis 2030 zu erreichen und die Nachhaltigkeitsziele seiner Kunden zu erfüllen. Insgesamt bietet die ShowHeroes Group allen Publishern hochwertigen Content, innovative Technologien und nachhaltige Monetarisierungslösungen und schafft gleichzeitig ansprechende und markensichere Werbeumfelder für Advertiser. Das qualitativ hochwertige Inventar der ShowHeroes Group bündelt ein breites Spektrum an Zielgruppen auf mehr als 4.000 Websites und mit 1 Milliarde Unique User.

„Nachhaltigkeit und Umweltfreundlichkeit sind Kernbestandteile unserer Unternehmenskultur“, so Ilhan Zengin, CEO der ShowHeroes Group. „Wir freuen uns darauf, eng mit Cedara zusammenzuarbeiten. Gemeinsam werden wir nicht nur unser eigenes Geschäft dekarbonisieren, sondern auch unsere gesamte Lieferkette in allen Märkten.“

„Mit der ShowHeroes Group hat sich eines der am weitesten vorausschauenden Unternehmen im Media-Ökosystem mit Cedara zusammengetan, um die Klimakrise zu bekämpfen“, so David Shaw, CEO von Cedara. „Durch ihr großes Netzwerk an Agenturen und Marken, Ad-Tech-Plattform-Partnern und Publishern kann die ShowHeroes Group relevanten Einfluss auf die Transparenz und Reduzierung von Emissionen in der gesamten Media Supply Chain ausüben.“

Quelle CMO ShowHeroes Group