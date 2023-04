SILENA, your soulful hotel inspiriert frisch verheiratete Paare

Just married? Seelenverwandte finden im SILENA, your soulful hotel im idyllischen Valser Tal in Südtirol ab sofort zwei besondere Möglichkeiten, ihren gemeinsamen Lebensabschnitt zu beginnen. Die neu aufgelegten Soulful Honeymoon Pakete „5 Elemente“ und „Geschichten-Vorleser“ sorgen gemäß der Philosophie des Adults14+ Hotels gleichermaßen für Inspiration und Entspannung. Bei Buchung der „5 Elemente“ kommen sich Frischvermählte durch Holz, Feuer, Erde, Metall und Wasser näher: Das Paket inkludiert eine Baumpatenschaft, einen romantischen Abend an der Feuerschale mit Getränken und Häppchen, eine Pure SILENA EARTH Paarmassage, eine geführte Klangschalenmeditation und eine auf das Zimmer servierte Flasche SOULFUL Wein.

Paare, die die Liebe zur Literatur teilen und sich etwas Außergewöhnliches wünschen, finden im Paket „Geschichten-Vorleser“ ein passendes Angebot. Bei einer privaten Lesung gibt ein ebensolcher Romantisches, Lustiges oder Kluges von großen Autoren zum Thema Liebe mit auf den Weg. Ebenfalls inbegriffen sind Soulful Drinks und Köstlichkeiten aus der SILENA-Küche sowie ein Buch für zu Hause. Beide Pakete sind als Extra zum Aufenthalt buchbar. So kostet eine Übernachtung in einer Soulful Junior Suite ab 210 Euro pro Person mit Frühstück und Fünf-Gang-Soulful-Menü am Abend. Das Paket „5 Elemente“ ist für 430 Euro, der „Geschichten-Vorleser“ für zusätzliche 135 Euro pro Paar buchbar. Weitere Informationen finden sich unter www.silena.com.

Hotel Silena

Das Boutique- und Designhotel wird von den Geschwistern Magdalena und Simon Mair geführt. Beide ließen nicht nur ihre Vornamen zu SILENA verschmelzen, sondern prägen das Haus mit ihren persönlichen Interessen. So findet sich hier eine einzigartige Mischung aus Südtiroler Bodenständigkeit und südostasiatischen Einflüssen. Während Simon sich für hervorragende Weine und Drinks, regionale Produkte und Outdoor- Aktivitäten begeistert, setzt Magdalena auf Design, Literatur, Yoga und Meditation sowie Kreativität.

Bilder: © SILENA, your soulful hotel / Tiberio Sorvillo

Quelle STROMBERGER PR GmbH