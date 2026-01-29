Nachhaltig Herzklopfen erzeugen

Grüne Geschenke zum Valentinstag

Originell, persönlich, nachhaltig und nicht allzu preisintensiv – das sind die Wunschanforderungen an ein gutes Geschenk zum Valentinstag. Alle diese Eigenschaften vereinen die Blei- und Buntstifte sowie Make-up-Liner von SproutWorld. Während Blumen meist von weit her nach Deutschland geflogen werden und schnell verwelken und Schokolade schnell aufgegessen ist, sind die Stifte von SproutWorld über einen langen Zeitraum nützlich. Denn wenn sie irgendwann zu kurz geworden sind, um damit Liebesbriefe zu schreiben, verwandeln sie sich in Blumen, Gemüse- oder nützliche Kräuterpflanzen.

Spread The Love

Acht Bleistifte in einer Box, von denen jeder einzelne mit einem schönen Zitat oder Spruch über die Liebe graviert ist. Jeder Stift wächst nach Gebrauch zu einer anderen Pflanze heran, bspw. Petersilie, Basilikum, Gänseblümchen, Vergissmeinnicht, Thymian oder Salbei. Sobald die Bleistifte zu kurz geworden sind, um damit zu schreiben oder zu malen, kann man die übrig gebliebenen Stummel mit der Samenkapsel in einen Topf mit Erde stecken und zusehen, was daraus wächst. Wer sein Herzblatt mit einer charmanten Kleinigkeit überraschen will und zugleich der Umwelt etwas Gutes tun möchte, liegt mit der Spread The Love Edition von Sprout World sicher richtig. Erhältlich via Amazon zum Preis von 13,95 Euro.

Make-up-Stifte für strahlende Augen

Ebenso im Sprout-World-Sortiment sind Eyeliner und Augenbrauenstifte, die ein zweites Leben als bunte Wildblumen führen können. Mit beiden Produkten möchte Sprout World dazu inspirieren, mehr umweltfreundliche Schritte im persönlichen Alltag zu unternehmen. Etwa 120 Milliarden Tonnen Plastikmüll werden jährlich von Kosmetikfirmen produziert. Die No-Waste-Produkte, beide von Anfang bis Ende nachhaltig, zeigen eindrucksvoll, dass es auch anders geht. Die Stifte gibt es in Schwarz und Braun, erhältlich via Amazon.

Die ganz persönliche Liebesbotschaft

Übrigens: Wer möchte, kann seine Sprout-Stifte mit einer ganz persönlichen Liebesbotschaft versehen. Schon ab 30 Stück können die Stifte individuell personalisiert und die Samensorte selbst ausgesucht werden.

Bild@ Sprout World

Quelle Christine Maria Veauthier/ PR Professional