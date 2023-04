Swarm Analytics holt sich knapp 1 Million Euro Wachstumskapital

Innsbrucker Start-up „Swarm Analytics“ holt sich knapp eine Million Euro Wachstumskapital

Vor eineinhalb Jahren investierte das österreichische Investorennetzwerk primeCROWD mit MAD Ventures mehr als 1,2 Millionen Euro in das Tiroler Start-up Swarm Analytics. Vor wenigen Tagen stellten die Bestandsinvestoren für die weiteren internationalen Expansionspläne rund eine weitere Million Euro zur Verfügung. Das Innsbrucker Unternehmen bietet eine KI-basierte Lösung für die komplexe Videoanalyse von Verkehrsströmen in Städten an.

Das Tiroler Startup Swarm Analytics blickt auf eine sehr gute Entwicklung in den vergangenen Jahren zurück und dieser Trend setzte sich auch zuletzt fort. Das Unternehmen konnte den Umsatz verdoppeln und das Auftragsbuch für das aktuelle Jahr ist schon sehr gut gefüllt. „Wir haben uns sehr gut entwickelt und peilen auch für 2023 erneut ein großes Umsatzplus an. Wir gehen davon aus, dass wir den Umsatz neuerlich verdreifachen werden“, resümiert Swarm Mitgründer und CEO Michael Bredehorn und gibt einen positiven Ausblick auf das laufende Jahr.

Swarm Analytics bietet Softwarelösungen für die Echtzeitanalyse von Videodaten an, wie sie beispielweise in Verkehrsüberwachungskameras zum Einsatz kommen, um Verkehrsströme analysieren zu können. Um den nächsten Schritt im Wachstumsprozess gehen zu können und die Vorreiterrolle als führender Anbieter zu festigen, hat sich Swarm in einer Finanzierungsrunde ein 6-stelliges Investment knapp unter einer Million Euro gesichert.

„Wir werden weiter den Fokus auf das internationale Geschäft legen. Insbesondere Großbritannien und Skandinavien sind die Vorreiter beim Einsatz von Smart City Lösungen. Um diese Märkte noch besser zu bedienen, sowohl mit Produktentwicklungen als auch durch Unterstützung vor Ort, haben wir diese Kapitalrunde gemacht“, so der Manager. Investiert haben das Geld alle Bestandsinvestoren, wie etwa primeCROWD und MAD Ventures, die auch der Lead waren. Die Swarm Lösungen werden aktuell mit den Partnern Swarco, Bernard, Goldbeck und Felicity vor allem in Großbritannien, Skandinavien, Deutschland bis nach USA, Australien und Neuseeland eingesetzt.

