Die erste Beauty-Routine fürs WC!

Tiefenreinigender WC-Schaum trifft den Nerv der Zeit

Mit dem neuen tiefenreinigenden WC-Schaum hat das Unternehmen einen echten Volltreffer gelandet. Seit dem Launch im Frühjahr ist das Produkt mehrfach ausverkauft gewesen – und begeistert bereits über 100.000 Nutzerinnen und Nutzer. Der pinke Toilet Foam gehört damit eindeutig zu den erfolgreichsten Produktneuheiten des Jahres und zeigt, wie sehr sich Konsumenten eine moderne, wirksame und gleichzeitig nachhaltige Badpflege wünschen.

Effektive Reinigung bis unter den Rand

Was macht den Unterschied? Der WC-Schaum sorgt für eine hygienische Reinigung bis unter den Rand, ohne dass die Hände mit Schmutz oder Reinigungsresten in Kontakt kommen. Die Formel basiert auf der Kraft der Zitronensäure, die Kalk und Urinstein mühelos löst und dabei einen fruchtigen Duft nach Grapefruit und Rhabarber hinterlässt.

Ganz bewusst verzichtet das Produkt auf Chlorbleiche und setzt stattdessen auf 100 Prozent pflanzlich basierte Tenside. Für alle, die Wert auf eine nachhaltige Badreinigung legen, ist der WC-Schaum damit die ideale Lösung – kraftvoll gegen Ablagerungen und gleichzeitig sanft zur Umwelt.

Die neue Lieblingsroutine fürs Bad

Der tiefenreinigende WC-Schaum wurde entwickelt, um die Toilettenreinigung nicht nur gründlicher, sondern auch angenehmer zu gestalten. Zwei Anwendungen im Monat reichen aus, um für dauerhaft frische Sauberkeit zu sorgen. Die Vorteile im Überblick:

komplett ohne Einwegplastik, vegan & mikroplastikfrei

100 % pflanzlich basierte Tenside

reinigt und schäumt bis unter den Rand

schnelle und hygienische Anwendung ohne schmutzige Hände

starke Kalkentfernung durch Zitronensäure

durch Zitronensäure frei von Chlorbleiche

fruchtiger Duft von Grapefruit & Rhabarber

recyclebare Papierverpackung

erhältlich ab 8,49 €

Der WC-Schaum bringt nicht nur Sauberkeit ins Bad, sondern auch ein kleines Spa-Erlebnis: Bye-bye schlechter Geruch, hello fruchtig-frisches Gefühl!

Quelle Bild und Text: everdrop