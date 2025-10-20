Montag, Oktober 20, 2025
Unionsfraktion richtet Feier für 70. Geburtstag von Merz aus

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Die Union will am 11. November offenbar eine Geburtstagsfeier für Bundeskanzler Friedrich Merz aus. Das berichtet der Focus unter Berufung auf Unionskreise.

CDU-Chef Merz wird am 11. November 70 Jahre alt. „Es wird auf der Präsidialebene im Bundestag einen Empfang geben – einen netten, würdigen Abend für den Bundeskanzler und Ex-Fraktionsvorsitzenden“, heißt es in Unionskreisen. Geplant sei ein „Get-together mit ein bisschen Musik“.

Dem Vernehmen nach werden Fraktionschef Jens Spahn und der CSU-Landesgruppenvorsitzende Alexander Hoffmann eine Rede zum Geburtstag des Kanzlers halten. Auch Kanzler Merz selbst wird wohl eine Rede halten und ein Geschenk entgegennehmen.


Foto: Friedrich Merz am 20.10.2025, via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts

