Nachrichten

Urs Fischer neuer Cheftrainer beim 1. FSV Mainz 05

Mainz (dts Nachrichtenagentur) – Der 1. FSV Mainz 05 hat Urs Fischer als neuen Cheftrainer verpflichtet. Der Schweizer Fußballlehrer habe einen Vertrag bis Sommer 2028 unterschrieben, teilte der Bundesligist am Sonntag mit.

Er bereitet die Mannschaft demnach ab sofort auf das kommende Spiel in der Conference League bei Lech Posen am Donnerstag vor. Mit Fischer wechseln auch sein langjähriger Co-Trainer Markus Hoffmann sowie Videoanalyst Sebastian Podsiadly nach Mainz.

„Urs Fischer hat als Trainer bei allen Stationen im Profibereich eindrucksvoll bewiesen, dass er Mannschaften strukturieren, entwickeln und darüber hinaus mit seiner ruhigen, aber emphatischen Art jede Kabine gewinnen kann“, sagte Sportvorstand Christian Heidel. „Seine Erfolge und Fähigkeiten haben ihn zu einem begehrten Trainer gemacht.“

In Mainz folgt Fischer auf Bo Henriksen, der am Mittwoch wegen Erfolglosigkeit entlassen wurde. Auf den Schweizer kommt jetzt die Aufgabe zu, die Mainzer vom letzten Tabellenplatz aus den Abstiegsrängen zu führen.


Foto: Urs Fischer (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts

