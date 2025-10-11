Sonntag, Oktober 12, 2025
US-Schauspielerin Diane Keaton mit 79 Jahren gestorben
Nachrichten

US-Schauspielerin Diane Keaton mit 79 Jahren gestorben

By UNITEDNETWORKER

Los Angeles (dts Nachrichtenagentur) – Die US-Schauspielerin Diane Keaton ist tot. Sie starb am Samstag im Alter von 79 Jahren, meldeten das Magazin „People“ und andere Medien.

International bekannt wurde Keaton durch ihre Rolle in Francis Ford Coppolas Mafiaepos „Der Pate“ (1972) sowie dessen Fortsetzungen. Für ihre Darstellung der Filmfigur Annie Hall in Woody Allens „Der Stadtneurotiker“ wurde sie 1978 als beste Hauptdarstellerin mit einem Oscar und einem Golden Globe ausgezeichnet.

Ende der 1980er Jahre begann Keaton auch selbst Regie zu führen, wie bei den Komödien „Entfesselte Helden“ (1995) oder „Aufgelegt“ (2000). Ihr Schaffen als Schauspielerin umfasst mehr als 70 Produktionen für Film und Fernsehen, zuletzt war sie 2024 in „Arthur`s Whisky“ zu sehen. Regie führte sie bei einem Dutzend Produktionen, darunter auch Musikvideos.

Foto/Quelle: dts

Der UNITEDNETWORKER akribisch recherchierte Informationen über Gründer und Startups. Neben Porträts junger Unternehmer und erfolgreicher Startups und deren Erfahrungen liegt der Fokus auf KnowHow von A bis Z sowohl für Gründer, Startups und Interessierte. Wir begleiten, Startups von der Gründungsphase bis zum erfolgreichen Exit.

