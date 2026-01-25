Sonntag, Januar 25, 2026
Wetterdienst warnt vor Glatteisregen im Nordosten

Offenbach (dts Nachrichtenagentur) – Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Glatteisregen im Nordosten. Betroffen seien Teile der Bundesländer Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Berlin und Sachsen, teilte die Behörde am Sonntagabend mit.

Vom Erzgebirge greift im Verlauf der Nacht zum Montag gefrierender Regen auf den Nordosten von Deutschland über und erfasst im Verlauf der Nacht auch Mecklenburg-Vorpommern. Zudem könne regional erheblicher Eisansatz nicht ausgeschlossen werden, teils mit Auswirkungen auf Infrastruktur und Vegetation.

Der Wetterdienst rechnet mit „Behinderungen im Straßen- und Schienenverkehr“, wie es weiter hieß.

Ein kleinräumiges, aber wetterwirksames Tief zieht am Sonntag von der oberen Adria nach Norden. Im Zusammenspiel mit der herangeführten feuchten Luftmasse kommt es dabei zu den kräftigen Schneefällen, und im Osten zu Glatteis.


Foto: Straßenverkehr unter winterlichen Bedingungen in Berlin (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts

Der UNITEDNETWORKER akribisch recherchierte Informationen über Gründer und Startups. Neben Porträts junger Unternehmer und erfolgreicher Startups und deren Erfahrungen liegt der Fokus auf KnowHow von A bis Z sowohl für Gründer, Startups und Interessierte. Wir begleiten, Startups von der Gründungsphase bis zum erfolgreichen Exit.

