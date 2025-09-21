Sonntag, September 21, 2025
spot_img
StartNachrichtenWiderstand gegen Schnieders Infrago-Personalvorschlag
Nachrichten

Widerstand gegen Schnieders Infrago-Personalvorschlag

UNITEDNETWORKER
By UNITEDNETWORKER

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Die geplante Vorstellung des neuen Chefs der Bahntochter DB Infrago an diesem Montag wackelt offenbar. Das berichtet der „Tagesspiegel“ unter Berufung auf Konzernkreise.

Denn gegen Dirk Rompf soll es massiven Widerstand von Arbeitnehmervertretern geben. Die nötige Zweidrittelmehrheit im Aufsichtsrat sei deshalb nicht sicher. Am Abend soll es nach Informationen des „Tagesspiegels“ eine Abstimmungsrunde zu der umstrittenen Personalie unter Arbeitnehmervertretern geben.

Der Gesamtbetriebsratsvorsitzende der DB Infrago, Thomas Brandt, hat seinen Unmut gegen den Personalvorschlag von Verkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) bereits öffentlich gemacht. Die Berufung von Rompf sei „aus Sicht der Interessenvertreter bei der Infrago ein absolutes No-Go“, sagte Thomas Brandt dem „Spiegel“. Rompf habe schon in seiner Zeit als Vorstand der Netz AG ein blasses Bild abgegeben.


Foto: Schienen (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts

Vorheriger Artikel
1. Bundesliga: Union siegt dank Burkes Dreierpack in Frankfurt
Nächster Artikel
Bundesliga: Gladbach holt spätes Unentschieden in Leverkusen
UNITEDNETWORKER
UNITEDNETWORKER
Der UNITEDNETWORKER akribisch recherchierte Informationen über Gründer und Startups. Neben Porträts junger Unternehmer und erfolgreicher Startups und deren Erfahrungen liegt der Fokus auf KnowHow von A bis Z sowohl für Gründer, Startups und Interessierte. Wir begleiten, Startups von der Gründungsphase bis zum erfolgreichen Exit.

UNITEDNETWORKER NEWSLETTER

ABONNIERE jetzt unseren kostenlosen Newsletter und erhalte Regelmäßig die wichtigsten Tipps für deine Karriere bequem per eMail in dein Postfach!

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Neueste Beiträge

Das könnte dir auch gefallen!

Meist Gelesene Beiträge

Neueste Beiträge

Part of THE PUBLISHER GANG

ABOUT US

UNITEDNETWORKER ist das Magazin für die Gestalter:innen unserer Zeit! Unser Fokus liegt auf der Welt des Unternehmertums und darüber hinaus.

Contact us: contact@unitednetworker.com

FOLLOW US

© UNITEDNETWORKER Powered by StartupValley Media & Publishing