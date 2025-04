2. Bundesliga: Köln schlägt Münster – Platz eins

Köln (dts Nachrichtenagentur) – Zum Abschluss des 30. Spieltags der 2. Bundesliga hat 1. FC Köln 3:1 gegen Preußen Münster gewonnen und damit die Tabellenführung übernommen.

Die Hausherren gingen zunächst vollkommen verdient in der elften Minute durch ein Tor von Tim Lemperle in Führung. Münster gelang zwar in der 39. Minute der zwischenzeitliche Ausgleich durch ein unglückliches Eigentor von Timo Hübers. Kurz vor der Halbzeitpause brachte Luca Waldschmidt die Gastgeber aber per Handelfmeter erneut in Führung.

In der zweiten Halbzeit erhöhte Damion Downs in der 56. Minute auf 3:1, was letztlich die Vorentscheidung bedeutete. Trotz mehrerer Wechsel und einer engagierten Leistung konnte Münster den Rückstand nicht mehr aufholen. Die Kölner waren insgesamt überlegen und nutzten ihre Chancen besser als die Gäste.

Nach dem Sieg haben die Geißböcke jetzt an der Tabellenspitze einen Punkt Vorsprung auf den HSV, während Münster auf den 16. Platz festhängt. Für die Kölner geht es am kommenden Sonntag in Hannover weiter, Münster ist am Samstag gegen Darmstadt gefordert.

Die Ergebnisse der Parallelbegegnungen vom Sonntagnachmittag: SV Darmstadt 98 – Hannover 96 3:1, Karlsruher SC – SpVgg Greuther Fürth 1:0, 1. FC Magdeburg – Jahn Regensburg 3:0, SSV Ulm 1846 – Hertha BSC 2:3.



Foto: Marvin Schwäbe (1. FC Köln) (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts