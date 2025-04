Fahndungsmaßnahmen nach tödlichen Schüssen in Bad Nauheim dauern an

Bad Nauheim (dts Nachrichtenagentur) – Nach der Schießerei in Bad Nauheim mit zwei Toten dauern die Ermittlungen weiter an. Aus „ermittlungstaktischen Gründen“ könne man aber keine weiteren Details zu den jüngsten Maßnahmen nennen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Sonntag mit.

Bei dem Schusswaffenvorfall am Samstag waren zwei Männer getötet worden. Bei den Opfern handelt es sich um einen 28- und einen 59-jährigen Türken, die als Schwiegervater und Schwiegersohn verwandt waren. Sie erlagen noch am Tatort ihren Verletzungen. Die Polizei geht von einem persönlichen Motiv aus und sieht derzeit keine Gefahr für Unbeteiligte.

Die Ermittlungen dauerten am Ostersonntag weiter an. Neben der Spurensicherung stehen Obduktionen und Zeugenbefragungen an. Zum Zeitpunkt des Eintreffens der Polizei befanden sich keine Tatverdächtigen mehr vor Ort. An den Ermittlungen sowie den Maßnahmen vor Ort waren unter anderem Spezialkräfte, ein Hubschrauber und Rechtsmediziner beteiligt. Weiterhin vernimmt die Polizei Zeugen, prüft und bewertet neu gewonnene Erkenntnisse und lässt diese in die Fahndungsmaßnahmen einfließen.



Foto: Absperrung der Polizei (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

