Samstag, Dezember 13, 2025
spot_img
StartNachrichten2. Bundesliga: Magdeburg und Kiel unentschieden
Nachrichten

2. Bundesliga: Magdeburg und Kiel unentschieden

UNITEDNETWORKER
By UNITEDNETWORKER

Magdeburg (dts Nachrichtenagentur) – Am 16. Spieltag in der 2. Fußball-Bundesliga haben sich der 1. FC Magdeburg und Holstein Kiel in ihrem Kellerduell 3:3 unentschieden getrennt.

Richtig los ging es erst kurz vor der Halbzeitpause: David Zec brachte die Gäste aus Kiel in der 43. Minute in Führung, doch dann kam noch in der Nachspielzeit der Ausgleich durch Magdeburgs Noah Pesch (45.+1), und dessen Teamkollege Baris Atik erhöhte sogar noch vor dem Pfiff zur Führung (45.+3) – die Partie war gedreht.

Im zweiten Durchgang war es dann wieder Kiels David Zec, der den Torreigen eröffnete (68. Minute), und zwar diesmal per Elfmeter, aber wieder konnte Magdeburg parieren und kam – ebenfalls durch Strafstoß – durch Mateusz Zukowski in der 84. Minute in Front. Erst in der Nachspielzeit kam der letztlich verdiente Ausgleichstreffer durch Kiels Steven Skzrybski (90.+2).

Außerdem spielten am Samstagnachmittag Karlsruhe – Paderborn 0:4 und Bielefeld – Kaiserslautern 0:0.


Foto: 1. FC Magdeburg – Holstein Kiel am 13.12.2025, via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts

Vorheriger Artikel
DNA-Origami revolutioniert Schnelltests
Nächster Artikel
Weißrussland begnadigt 123 ausländische Gefangene
UNITEDNETWORKER
UNITEDNETWORKER
Der UNITEDNETWORKER akribisch recherchierte Informationen über Gründer und Startups. Neben Porträts junger Unternehmer und erfolgreicher Startups und deren Erfahrungen liegt der Fokus auf KnowHow von A bis Z sowohl für Gründer, Startups und Interessierte. Wir begleiten, Startups von der Gründungsphase bis zum erfolgreichen Exit.

UNITEDNETWORKER NEWSLETTER

ABONNIERE jetzt unseren kostenlosen Newsletter und erhalte Regelmäßig die wichtigsten Tipps für deine Karriere bequem per eMail in dein Postfach!

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Neueste Beiträge

Das könnte dir auch gefallen!

Meist Gelesene Beiträge

Neueste Beiträge

Part of THE PUBLISHER GANG

ABOUT US

UNITEDNETWORKER ist das Magazin für die Gestalter:innen unserer Zeit! Unser Fokus liegt auf der Welt des Unternehmertums und darüber hinaus.

Contact us: contact@unitednetworker.com

FOLLOW US

© UNITEDNETWORKER Powered by StartupValley Media & Publishing