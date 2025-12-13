DNA-Origami revolutioniert Schnelltests

Bayern Kapital investiert in LMU Spin off Amplifold

Bayern Kapital, die Venture und Growth Capital Gesellschaft des Freistaats Bayern, beteiligt sich erstmalig an der Amplifold GmbH, einem Spin off der Ludwig Maximilians Universität München LMU. Amplifold entwickelt eine DNA Origami basierte Signalverstärkungsplattform, die die Empfindlichkeit von Lateral Flow Schnelltests enorm steigert – bei gleichbleibender Einfachheit und Kosteneffizienz des Testformats. An der überzeichneten Seed Finanzierungsrunde in Höhe von insgesamt 5 Millionen Euro beteiligten sich neben Bayern Kapital die beiden Lead Investoren Matterwave Ventures und XISTA Science Ventures sowie b2venture und Becker Ventures Teil der Labor Becker Gruppe. Amplifold wird die Mittel für die Weiterentwicklung seiner Technologie und die IVDR Zulassung seines ersten In vitro Diagnostikprodukts in Europa nutzen.

Stark wachsender Markt für diagnostische Schnelltests

Der globale Markt für diagnostische Schnelltests Point of Care Testing gehört zu den am schnellsten wachsenden Segmenten im Gesundheitswesen und wird bis 2030 auf über 80 Milliarden US Dollar geschätzt. Lateral Flow Tests LFAs etwa für Infektionen oder kardiovaskuläre Marker sind weltweit etabliert stoßen jedoch bei der Sensitivität an technologische Grenzen. Aktuelle Schnelltests erreichen durchschnittlich nur bis zu 75 Prozent Genauigkeit was häufig zu Fehldiagnosen führt und den Einsatz zeit und kostenintensiver PCR Labortests nötig macht.

Medizintechnologischer Durchbruch mit weitreichenden Auswirkungen

Genau hier setzt Amplifold ein im Jahr 2025 gegründetes Spin off der LMU München an. Mithilfe programmierbarer DNA Origami Nanostrukturen steigert das Unternehmen die analytische Sensitivität von Schnelltests um das bis zu 100 Fache. Damit wird es erstmals möglich PCR ähnliche Diagnostik in Echtzeit und direkt am Patienten durchzuführen – kostengünstig ohne Labor und innerhalb weniger Minuten.

DNA Origami Plattform mit breitem Anwendungspotenzial

Die Plattform des Unternehmens basiert auf Erkenntnissen einer in Nature Communications veröffentlichten Studie die zeigt dass programmierbare DNA Origami Nanostrukturen die Testempfindlichkeit klassischer LFAs drastisch erhöhen können ohne Testformat oder bestehende Herstellungsprozesse zu verändern. Diese Technologie ermöglicht kostengünstigen Schnelltests die Sensitivität von gerätebasierten Tests und eröffnet neue Anwendungsmöglichkeiten in der dezentralen Diagnostik im Point of Care Testing sowie in der globalen Gesundheitsversorgung unter anderem in der Kardiologie Neurologie mit Fokus auf Schlaganfälle und in der Infektionsmedizin.

Verwendung der Finanzierungsmittel und nächste Schritte

Die Mittel aus der Finanzierungsrunde nutzt Amplifold um seine Signalverstärkungstechnologie in eine marktfähige industrielle Lösung zu überführen das Produktentwicklungs und Regulatory Team auszubauen und die IVDR Zulassung des ersten In vitro Diagnostikprodukts in Europa vorzubereiten. Zudem wird das Unternehmen in das Innovations und Gründerzentrum für Biotechnologie IZB in Martinsried umziehen und dort von der Nähe zu akademischen und klinischen Partnern profitieren.

Stimmen aus Unternehmen und Investment

Lateral Flow Tests haben den Zugang zur Diagnostik revolutioniert aber ihre Empfindlichkeit blieb traditionell hinter zentralen Laborsystemen zurück sagt Dr Maximilian Urban Co Gründer von Amplifold. Mit der DNA Origami Signalverstärkung können wir deutlich mehr Signalgeber auf jedes Bindungsereignis eines Standardstreifens programmieren. Kostengünstige Schnelltests erreichen so die Sensitivität von Labor Messgeräten ohne dass das Grundformat verändert werden muss.

Die DNA Origami Technologie von Amplifold hat das Potenzial diagnostische Schnelltests grundlegend zu verändern hin zu Laborgenauigkeit in wenigen Minuten sagt Monika Steger Geschäftsführerin von Bayern Kapital. Als langfristiger Partner innovativer Med und DeepTech Pioniere freuen wir uns diesen Weg gemeinsam zu gehen und die nächste Generation der Diagnostik aktiv mitzugestalten.

Bild Monika Steger, Geschäftsführerin bei Bayern Kapital Copyright: Bayern Kapital GmbH

Quelle Schwartz Public Relations GmbH