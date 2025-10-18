Samstag, Oktober 18, 2025
spot_img
StartNachrichten2. Bundesliga: Paderborn und Kaiserslautern siegreich
Nachrichten

2. Bundesliga: Paderborn und Kaiserslautern siegreich

UNITEDNETWORKER
By UNITEDNETWORKER

Paderborn/Karlsruhe/Münster (dts Nachrichtenagentur) – Am 9. Spieltag der 2. Bundesliga haben der SC Paderborn 07 und der 1. FC Kaiserslautern Siege eingefahren, während Preußen Münster und Dynamo Dresden 2:2 gespielt haben.

Der SC Paderborn 07 hat das ostwestfälische Derby gegen Arminia Bielefeld am Samstagnachmittag mit 4:3 gewonnen. Die Gäste gingen durch Joel Grodowski per Strafstoß in Führung (16. Minute). Mika Baur glich für die Hausherren aus (26.), doch Monju Momuluh stellte umgehend die Bielefelder Führung wieder her (29.). Nach der Pause drehte Paderborn die Begegnung: Steffen Tigges traf zum 2:2 (50.) und schnürte später den Doppelpack zum 4:2 (62.). Dazwischen hatte Filip Bilbija vom Elfmeterpunkt zum 3:2 getroffen (55.). Tim Handwerker verkürzte ebenfalls vom Punkt auf 3:4 (73.), mehr gelang den Arminen nicht mehr.

Im Südwest-Derby gewann der 1. FC Kaiserslautern beim Karlsruher SC mit 3:2. Ivan Prtajin brachte die Gäste in der ersten Halbzeit in Führung (11.). Naatan Skyttä erhöhte nach dem Seitenwechsel auf 0:2 (54.). Der KSC konnte durch Fabian Schleusener (58.) und Lilian Egloff (83.) vorübergehend ausgleichen, bevor Marlon Ritter in der 3. Minute der Nachspielzeit den Endstand von 3:2 für Kaiserslautern herstellte.

Dynamo Dresden hat bei Preußen Münster eine 2:1-Führung verspielt und 2:2 gespielt. Alexander Rossipal erzielte per Freistoß die Führung für die Sachsen (23.). Nach dem Wechsel glich Jorrit Hendrix für die Gastgeber aus (51.), ehe Lars Bünning per Kopf zur erneuten Führung traf (70.). Den Ausgleich besorgte ausgerechnet Bünning selbst – mit einem unglücklichen Eigentor zum 2:2-Endstand (85.).


Foto: Ivan Prtajin (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts

Vorheriger Artikel
Rainer will Auflagen durch EU-Entwaldungsverordnung verringern
Nächster Artikel
Insa: AfD erreicht neuen Höchstwert in Sonntagsfrage
UNITEDNETWORKER
UNITEDNETWORKER
Der UNITEDNETWORKER akribisch recherchierte Informationen über Gründer und Startups. Neben Porträts junger Unternehmer und erfolgreicher Startups und deren Erfahrungen liegt der Fokus auf KnowHow von A bis Z sowohl für Gründer, Startups und Interessierte. Wir begleiten, Startups von der Gründungsphase bis zum erfolgreichen Exit.

UNITEDNETWORKER NEWSLETTER

ABONNIERE jetzt unseren kostenlosen Newsletter und erhalte Regelmäßig die wichtigsten Tipps für deine Karriere bequem per eMail in dein Postfach!

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Neueste Beiträge

Das könnte dir auch gefallen!

Meist Gelesene Beiträge

Neueste Beiträge

Part of THE PUBLISHER GANG

ABOUT US

UNITEDNETWORKER ist das Magazin für die Gestalter:innen unserer Zeit! Unser Fokus liegt auf der Welt des Unternehmertums und darüber hinaus.

Contact us: contact@unitednetworker.com

FOLLOW US

© UNITEDNETWORKER Powered by StartupValley Media & Publishing