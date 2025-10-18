Insa: AfD erreicht neuen Höchstwert in Sonntagsfrage

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Die AfD legt in der Wählergunst weiter zu. Im „Sonntagstrend“, den das Meinungsforschungsinstitut Insa wöchentlich für die „Bild am Sonntag“ erhebt, klettert die AfD um einen Prozentpunkt auf 27 Prozent.

Das ist der höchste Wert, den die Partei jemals in der Erhebung erreicht hat. Damit liegt die AfD seit dem 20. September durchgängig vor der Union, die ebenfalls einen Punkt zulegt und auf 25 Prozent kommt.

Die SPD bleibt unverändert bei 14 Prozent. Die Grünen verlieren im Wochenvergleich einen Prozentpunkt und erreichen elf Prozent. Die Linke hält ihren Wert von elf Prozent.

Das BSW kommt weiterhin auf vier Prozent. Auch die FDP verharrt bei vier Prozent. Ebenfalls vier Prozent würden sonstige Parteien wählen (minus 1).

Für die Umfrage hat das Meinungsforschungsinstitut 1.200 Personen im Zeitraum vom 13. bis zum 17. Oktober befragt.



Foto: Alice Weidel am 14.10.2025, via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts