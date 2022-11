Die Barmenia Next Strategies GmbH beteiligt sich an neuen, erfolgsversprechenden Start-ups, insbesondere mit dem Schwerpunkt Gesundheit. Durch frühe Investments unterstützt die BNS junge Unternehmen.

Heute schon an morgen denken. Das ist der Leitsatz, den die Barmenia im Sinne ihrer Kundinnen und Kunden lebt. Dazu gehört auch, über den Tellerrand zu schauen und Neues auszuprobieren. Das ist es, was die Barmenia Next Strategies GmbH (BNS) auszeichnet. Durch frühe Investments unterstützt die BNS innovative Start-ups finanziell und mit Know How aus dem Gesundheitssektor.

Neue Ideen für Barmenia-Kunden schnell umsetzen

„Die Welt dreht sich immer schneller und es entstehen viele neue Ideen. Dabei ist es für die Barmenia und unsere Kunden wichtig, innovative Start-ups und Gesundheitslösungen schnell zu erkennen, zu bewerten und Chancen direkt zu ergreifen. Darum haben wir die BNS gegründet“, sagt Geschäftsführer Dr. Jan Seidel.

Als Frühphasenfinanzierer ist die BNS Teil der in Wuppertalansässigen Versicherungsgruppe Barmenia. „Die Gesellschaft wird uns dabei helfen, Innovationen früh zu erkennen, Mehrwerte für unsere Kundinnen und Kunden zu schaffen und neue Ertragspotenziale für die Barmenia zu heben“ so Dr. Andreas Eurich, Vorstandsvorsitzender der Barmenia Versicherungen.

Frühphaseninvestor crossbuilders ist kompetenter Partner

Als kompetenten Partner hat sich die Barmenia Next Strategies GmbH hierbei den Company Builder und Frühphaseninvestor crossbuilders GmbH mit ins Boot geholt. Das Unternehmen mit Sitz in Köln bringt jahrelange Expertise und ein breites Netzwerk im Start-up- und Versicherungs-Umfeld mit. Im engen Austausch führt crossbuilders dabei die operativen Tätigkeiten rund um die Umsetzung von Start-up-Investments durch.

Die Zusammenarbeit trägt bereits Früchte. „Es haben sich schon sehr spannende und vielversprechende Projekte ergeben. Neben disruptiven Lösungen für unsere Kunden, profitieren wir hier auch von einem frischen Mindset der Gründer.“, sagt Geschäftsführer Steffen Ingignoli.

BNS beteiligt sich bereits an innovativen Start-ups

Bisher hat die 2021 gegründete BNS in die Start-ups Fimo Health, Peers, Local Life und HealthCaters sowie weitere Beteiligungen im Pflege-Markt investiert. In der Rolle eines „Co-Lead Investors“ wurde insgesamt eine siebenstellige Summe in das Kölner Gesundheits-Start-up Fimo Health GmbH investiert. Das im Jahr 2020 gegründete Unternehmen hat eine App entwickelt, die Patienten und Patientinnen bei der Bewältigung der Symptome des Chronischen Fatigue Syndroms, das u.a. als Folge einer Covid 19-Erkrankung auftreten kann, helfen soll.

Anfang Juli beteiligte sich die BNS zudem am Start-up Peers. Peers Vision ist es, eine ganzheitliche „Go-to-Plattform“ zur Stärkung der psychischen Gesundheit aufzubauen. Geleitet von Psychotherapeuten kommen die Teilnehmenden einmal in der Woche in Gruppenkursen virtuell zusammen und können so von- und miteinander lernen. Erst kürzlich hat sich die BNS am aufstrebenden Start-up Local Life beteiligt. Local Life ist ein nachhaltiger Lieferdienst aus Wuppertal, der vor allem lokale und regionale Produkte im Angebot hat.

Ein weiteres neues Investment der BNS ist HealthCaters. Mit einem mobilen Set können Kunden selbst verschiedene Gesundheitstests durchführen. Das ist zum Beispiel für Mitarbeiter in Unternehmen interessant, aber auch für die medizinische Versorgung in ländlichen Gegenden.

Bild Die BNS-Geschäftsführer Steffen Ingignoli (links) und Dr. Jan Seidel unterstützen Start-ups. Quelle Copyright: Barmenia/ Jan Ladwig

Quelle Barmenia Allgemeine Versicherungs-AG