Dienstag, November 18, 2025
spot_img
StartStartupsBeauty Trends 2026 – Schönheit neu definiert
Startups

Beauty Trends 2026 – Schönheit neu definiert

UNITEDNETWORKER
By UNITEDNETWORKER
Beauty Trends 2026 Skinimalism und Better Aging RINGANA - Der Trend geht weg von makellosen Idealen hin zu authentischer Individualität

Inhaltsverzeichnis

Skinimalism und Hybrid-Beauty

Weniger ist mehr – aber smarter. Multifunktionale Hybrid-Produkte, die Make-up und Pflege vereinen, bringen Effektivität und Simplizität in Einklang. Sie passen zu einem bewussten Lebensstil, der Qualität und Wirkung über Quantität stellt.

RINGANAS Tipp:

FRESH skin perfection, 30 ml, €89,50 – intensive Spezialpflege
FRESH tinted moisturiser SPF 30, 50ml, €49,70 – getönte Feuchtigkeitspflege mit UV-Schutz

Authentizität und Undetectable Face

Der Trend geht weg von makellosen Idealen hin zu authentischer Individualität. Der „Undetectable Face“-Look setzt auf natürliche Frische: glatte, aufgepolsterte Haut durch sanfte Methoden und Pflegeprodukte, die die Hautbarriere stärken und den natürlichen Glow fördern – statt ihn zu überdecken.

RINGANAS Tipp:
FRESH anti wrinkle serum, 30ml, €75,60 – 4 Anti-Falten-Peptide für „Botox-Effekt“
FRESH ADDS glow, 30ml, €48,70 – antioxidative Wirkstoffe

Personalisierung durch KI und Hautanalyse

KI-gestützte Tools revolutionieren die Pflege. Sie erkennen, was Haut wirklich braucht – und empfehlen maßgeschneiderte Wirkstoffkombinationen. Der Wunsch nach individueller Schönheit löst das „One size fits all“-Prinzip endgültig ab. Pflege wird flexibel, anpassbar und personalisiert – ganz nach den jeweiligen Hautbedürfnissen.

RINGANAS Tipp:

FRESH hydro serum, 30ml, €58,30 – antioxidativer Schutz, der die Erneuerung von Zellen fördert
FRESH ADDS repair, 30ml, €48,70 – probiotische Fermente und natürliche Salicylsäure
FRESH ADDS glow, 30ml, €48,70 – für ein gleichmäßiges Hautbild
FRESH ADDS effect, 30ml, €66,80 – Anti-Falten-Peptide und Hyaluron

Barrier-First und Microbiome Care

Im Zentrum steht die Hautgesundheit. Ein starker Barriereschutz schützt vor Umweltstress und Feuchtigkeitsverlust. Mikrobiom-freundliche Formulierungen fördern Balance und Widerstandskraft – ganz ohne unnötige synthetische Zusätze.

RINGANAS Tipp:
FRESH body wash, 200ml, €20,20 – stärkt die Hautbarriere und beruhigt die Haut
FRESH soap liquid, €20,40 – unterstützt das natürliche Mikrobiom der Haut

Innovative Wirkstoffe und Biotechnologie

Neue Wirkstoffgenerationen wie Exosomen, Algen- und Pilzextrakte oder mineralische Antioxidantien markieren den nächsten Sprung in der Hautforschung. Biotechnologische Innovation wird mit frischen, natürlichen Formulierungen vereint – für sichtbare Ergebnisse, die Haut und Umwelt respektieren.

RINGANAS Tipp:
FRESH body milk light, 200ml, €36,80 – mit verschiedenen Hyaluronsäure-Arten
FRESH hair treatment, 50ml, €27,90 – mit fermentiertem Reiswasser und Erbsenprotein für gestärktes Haar

Better Aging statt Anti-Aging

Der Fokus verschiebt sich von „ewiger Jugend“ zu Better Aging – gesunde Zellenergie, mentale Balance und Vitalität stehen im Vordergrund. Moderne Produkte zeigen, wie Prävention, Zellschutz und natürliche Regeneration miteinander verschmelzen – für langfristiges Wohlbefinden.

RINGANAS Tipp:

BEYOND spermidine, 60 Kps, €95,50 – fördert den natürlichen Zellreinigungsprozess
FRESH overnight face treatment, 30ml, €79,50 – intensiv nährende Nachtcreme

Nachhaltigkeit 2.0 – Kreislauf statt Konsum

Nachhaltigkeit ist längst Standard. Die Branche denkt weiter: Upcycling-Inhaltsstoffe, klimaneutrale Produktion und Rücknahmesysteme machen echte Kreislaufwirtschaft erlebbar. Innovationen folgen dabei dem Prinzip, Wirksamkeit und Verantwortung miteinander zu verbinden.

RINGANAS Tipp:
FRESH scrub face&body, 200ml, €47,60 – mit upgecycelten Peelingkörpern aus Beeren und Früchten

Fazit

RINGANA steht für den nächsten Schritt der Beauty-Revolution: individuell, intelligent und nachhaltig. Mit einem tiefen Verständnis für neue Lifestyle-Trends und wissenschaftliche Innovation bleibt RINGANA eine Marke, die Zukunft denkt – und sie täglich lebt.

Bild RINGANA – Der Trend geht weg von makellosen Idealen hin zu authentischer Individualität

Weitere Informationen finden Sie hier

Quelle marco.agency/ RINGANA

Vorheriger Artikel
Ifo: Rentenzuschüsse verschlingen ein Drittel der Steuereinnahmen
Nächster Artikel
Familienministerin bei Alter für Social-Media-Verbot gesprächsbereit
UNITEDNETWORKER
UNITEDNETWORKER
Der UNITEDNETWORKER akribisch recherchierte Informationen über Gründer und Startups. Neben Porträts junger Unternehmer und erfolgreicher Startups und deren Erfahrungen liegt der Fokus auf KnowHow von A bis Z sowohl für Gründer, Startups und Interessierte. Wir begleiten, Startups von der Gründungsphase bis zum erfolgreichen Exit.

UNITEDNETWORKER NEWSLETTER

ABONNIERE jetzt unseren kostenlosen Newsletter und erhalte Regelmäßig die wichtigsten Tipps für deine Karriere bequem per eMail in dein Postfach!

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Neueste Beiträge

Das könnte dir auch gefallen!

Meist Gelesene Beiträge

Neueste Beiträge

Part of THE PUBLISHER GANG

ABOUT US

UNITEDNETWORKER ist das Magazin für die Gestalter:innen unserer Zeit! Unser Fokus liegt auf der Welt des Unternehmertums und darüber hinaus.

Contact us: contact@unitednetworker.com

FOLLOW US

© UNITEDNETWORKER Powered by StartupValley Media & Publishing