Beauty Trends 2026 – Schönheit neu definiert

Skinimalism und Hybrid-Beauty

Weniger ist mehr – aber smarter. Multifunktionale Hybrid-Produkte, die Make-up und Pflege vereinen, bringen Effektivität und Simplizität in Einklang. Sie passen zu einem bewussten Lebensstil, der Qualität und Wirkung über Quantität stellt.

RINGANAS Tipp:

FRESH skin perfection, 30 ml, €89,50 – intensive Spezialpflege

FRESH tinted moisturiser SPF 30, 50ml, €49,70 – getönte Feuchtigkeitspflege mit UV-Schutz

Authentizität und Undetectable Face

Der Trend geht weg von makellosen Idealen hin zu authentischer Individualität. Der „Undetectable Face“-Look setzt auf natürliche Frische: glatte, aufgepolsterte Haut durch sanfte Methoden und Pflegeprodukte, die die Hautbarriere stärken und den natürlichen Glow fördern – statt ihn zu überdecken.

RINGANAS Tipp:

FRESH anti wrinkle serum, 30ml, €75,60 – 4 Anti-Falten-Peptide für „Botox-Effekt“

FRESH ADDS glow, 30ml, €48,70 – antioxidative Wirkstoffe

Personalisierung durch KI und Hautanalyse

KI-gestützte Tools revolutionieren die Pflege. Sie erkennen, was Haut wirklich braucht – und empfehlen maßgeschneiderte Wirkstoffkombinationen. Der Wunsch nach individueller Schönheit löst das „One size fits all“-Prinzip endgültig ab. Pflege wird flexibel, anpassbar und personalisiert – ganz nach den jeweiligen Hautbedürfnissen.

RINGANAS Tipp:

FRESH hydro serum, 30ml, €58,30 – antioxidativer Schutz, der die Erneuerung von Zellen fördert

FRESH ADDS repair, 30ml, €48,70 – probiotische Fermente und natürliche Salicylsäure

FRESH ADDS glow, 30ml, €48,70 – für ein gleichmäßiges Hautbild

FRESH ADDS effect, 30ml, €66,80 – Anti-Falten-Peptide und Hyaluron

Barrier-First und Microbiome Care

Im Zentrum steht die Hautgesundheit. Ein starker Barriereschutz schützt vor Umweltstress und Feuchtigkeitsverlust. Mikrobiom-freundliche Formulierungen fördern Balance und Widerstandskraft – ganz ohne unnötige synthetische Zusätze.

RINGANAS Tipp:

FRESH body wash, 200ml, €20,20 – stärkt die Hautbarriere und beruhigt die Haut

FRESH soap liquid, €20,40 – unterstützt das natürliche Mikrobiom der Haut

Innovative Wirkstoffe und Biotechnologie

Neue Wirkstoffgenerationen wie Exosomen, Algen- und Pilzextrakte oder mineralische Antioxidantien markieren den nächsten Sprung in der Hautforschung. Biotechnologische Innovation wird mit frischen, natürlichen Formulierungen vereint – für sichtbare Ergebnisse, die Haut und Umwelt respektieren.

RINGANAS Tipp:

FRESH body milk light, 200ml, €36,80 – mit verschiedenen Hyaluronsäure-Arten

FRESH hair treatment, 50ml, €27,90 – mit fermentiertem Reiswasser und Erbsenprotein für gestärktes Haar

Better Aging statt Anti-Aging

Der Fokus verschiebt sich von „ewiger Jugend“ zu Better Aging – gesunde Zellenergie, mentale Balance und Vitalität stehen im Vordergrund. Moderne Produkte zeigen, wie Prävention, Zellschutz und natürliche Regeneration miteinander verschmelzen – für langfristiges Wohlbefinden.

RINGANAS Tipp:

BEYOND spermidine, 60 Kps, €95,50 – fördert den natürlichen Zellreinigungsprozess

FRESH overnight face treatment, 30ml, €79,50 – intensiv nährende Nachtcreme

Nachhaltigkeit 2.0 – Kreislauf statt Konsum

Nachhaltigkeit ist längst Standard. Die Branche denkt weiter: Upcycling-Inhaltsstoffe, klimaneutrale Produktion und Rücknahmesysteme machen echte Kreislaufwirtschaft erlebbar. Innovationen folgen dabei dem Prinzip, Wirksamkeit und Verantwortung miteinander zu verbinden.

RINGANAS Tipp:

FRESH scrub face&body, 200ml, €47,60 – mit upgecycelten Peelingkörpern aus Beeren und Früchten

Fazit

RINGANA steht für den nächsten Schritt der Beauty-Revolution: individuell, intelligent und nachhaltig. Mit einem tiefen Verständnis für neue Lifestyle-Trends und wissenschaftliche Innovation bleibt RINGANA eine Marke, die Zukunft denkt – und sie täglich lebt.

Bild RINGANA – Der Trend geht weg von makellosen Idealen hin zu authentischer Individualität

