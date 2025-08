To the Moon and Back. Herol – My Mountain Retreat 

Weit weg vom Alltag,fort, wo Stille keine Pause, sondern ein Versprechen ist, liegt in den Südtiroler Dolomiten bei Lüsen ein ganz besonderer Ort: das Hotel Herol – My Mountain Retreat. Hier, wo die Natur noch in ihrer ganzen Ursprünglichkeit zu Hause ist, öffnet sich ein Raum für das, was sonst kaum Platz findet: Zeit. Zeit für uns selbst, für Gelassenheit und für den Blick in den Himmel, der uns nachts sogar unter den Sternen schlafen lässt. Inmitten weitläufiger Almwiesen, unberührter Waldwege und eines atemberaubenden Bergpanoramas bilden die im Juli 2025 neu eröffneten Chalets Dolomites und Vista einen Rückzugsort für alle, die Sehnsucht nach Tiefe und Ruhe verspüren. Stilvolle, moderne Wohnbereiche mit offenem Kamin, komfortable Schlaf- und Badezimmer sowie jeweils ein privater Hotpot mit eigener Sauna zeichnen die Chalets aus – und machen sie schon jetzt zu einem kleinen Paradies, das wir nie wieder verlassen möchten.

Come in. And Sleep out. Die Chalets

Herol Chalet Dolomites

Das Chalet Dolomites befindet sich im unteren Teil des Hauses. Auf großzügigen 65 m² Wohnfläche bietet es ein offenes Raumkonzept mit voll ausgestatteter Küche, stilvollen Ess- und Wohnbereich, geräumiger Garderobe sowie einem eleganten freistehenden Kamin. Das abgetrennte Schlafzimmer mit modernem Bad und Regendusche lässt den Blick morgens vom Bett direkt auf die Berge gleiten und eine gemütliche Kinderkoje bietet selbst den Kleinen ihren idealen Rückzugsort. Der über 150 m² privaten Garten lädt morgens zum Frühstück im Freien ein und abends zum Sundowner unter den Sternen. Die eigene Outdoor-Area mit Hotpot und privater Sauna rundet das exklusive Wohlfühlerlebnis perfekt ab.

Herol Chalet Vista

Das Chalet Vista liegt im ersten Stock des Hauses. Es ist ebenso auf einer Wohnfläche von 65 m² mit einem offenen Raumkonzept, Küche sowie Essbereich und einer gemütlichen Couchecke in edlen Farben ausgestattet. Der offene Kamin sorgt in den Abendstunden für eine romantische Stimmung, bevor man als Highlight das Bett aus dem Schlafzimmer ganz einfach auf die Terrasse schieben kann, um unter den Sternen einzuschlafen – und wer möchte morgens nicht direkt mit den ersten Sonnenstrahlen und einem Frühstück im Bett geweckt werden? Auch hier lassen eine private Sauna und ein eigener Hotpot keine Wünsche offen und machen jeden Aufenthalt zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Für jede Event:ualität – Das Hofatelier

Naturverbundenheit. Achtsamkeit. Feierlichkeit. Von Hochzeiten, Yoga– oder Fastenretreats bis hin zum Buchteln- und Weihnachtskekse-Backen mit Gastgeberin Isolde ist im Hofatelier alles möglich. Der helle, lichtdurchflutete Raum mit großen Fensterfronten und direktem Blick auf die Bergwelt der Dolomiten lädt tagsüber zur schönen Aussicht und abends zur gemütlichen Atmosphäre ein. Im hinteren Bereich des Ateliers befindet sich eine geräumige, voll ausgestattete Küche, die für Kochkurse, Back-Sessions oder Veranstaltungen genutzt werden kann. Ein besonderes Highlight sind u. a. Kräuterworkshops, bei denen mit den Gästen einige Produkte aus Wild- und Gartenkräutern für Gesundheit und Wohlbefinden zubereitet werden. Da gibt es u. a. Lippenpflegestifte, Erste-Hilfe-Roll-Ons, Anti-Mücken- oder Zeckenbalsam, Schafgarbentinkturen, Kräuter-Basis-Öle sowie feine Kräuterdrinks zur Kostprobe – und Rezepte zum Mitnehmen.

Das Herol – My Mountain Retreat kann auf Anfrage auch exklusiv gebucht werden.

Über das Herol – My Mountain Retreat

Das Hotel Herol – My Mountain Retreat ist ein inhabergeführtes Berghotel der Familie Federspieler und liegt auf 1.600 Metern Höhe oberhalb von Lüsen in Südtirol. Ursprünglich war es im Besitz des Klosters Brixen, wurde seit dem späten 15. Jahrhundert als Rückzugsort genutzt und bietet bis heute Erholung inmitten unberührter Natur. Alte Wandfresken aus dieser Zeit zeugen noch von der historischen Bedeutung des Gebäudes. Das Hotel wird mittlerweile in dritter Generation von Anna und Silvia Federspieler geführt.

Die Gäste erwartet eine Umgebung ohne Straßenlärm oder direkte Nachbarn – stattdessen Natur, Tiere und der Ausblick auf das Dolomiten-UNESCO-Welterbe. Kulinarisch setzt das Haus auf regionale Zutaten, vorrangig aus eigenem Anbau oder der direkten Umgebung. Nachhaltigkeit steht im Mittelpunkt der Küche, die von Gastgeberin Isolde Federspieler verantwortungsvoll geleitet wird. Das Hotel Herol verfügt über 12 Zimmer und Suiten sowie über das im Juni 2025 neu eröffnete Herol-Chalet Dolomites und Chalet Vista.



