Falling for Fall – der Herbst im Terentnerhof 

Wenn sich die Natur in ein leuchtendes Meer aus Bernstein Farben taucht, beginnt im Terentnerhof in Südtirol eine der schönsten Zeiten des Jahres: der Herbst.

Mit all seiner Ruhe, Kraft und stillen Schönheit verzaubert er nicht nur unsere Sinne, sondern lädt gleichzeitig zu Entschleunigung und Erholung ein. Die frische Luft der Berge, die bunten Blätter unter den Füßen bei einem Spaziergang im Wald und das Gefühl von Weite auf den sonnigen Höhenwegen des Pustertals – all das macht das Wandern in Terenten zu einem echten Erlebnis. Ob allein unterwegs oder bei einer der geführten Wanderungen direkt vom Hotel aus: Jeder Schritt bringt uns der Natur – und damit gleichzeitig auch uns selbst – ein Stück näher und schenkt uns Momente voller Freude und Leichtigkeit. Hier werden verträumte Almhütten, stille Lichtungen oder Gipfelkreuze mit Blick auf die Dolomiten zu Augenblicken, in die wir uns immer wieder neu verlieben dürfen – mit einem Gefühl von Freiheit, Tiefe und absoluter Vollkommenheit.

The Hike and Bike we Like. Wandern im Pustertal

Hoch oben, wo der Himmel ganz nah zu sein scheint, zählen für uns nur noch das Gefühl, frei zu sein und den Moment zu genießen. Hier im Pustertal werden Wanderwege zu Erlebnissen, Almhütten zu Rastplätzen und stille Wälder zu Orten der Ruhe und Erholung. Ob bei geführten Wanderungen mit erfahrenen Hiking-Experten oder individuellen Touren mit persönlicher Beratung – der Terentnerhof macht für seine Gäste alles möglich und verbindet Aktivurlaub mit einem Rundum-Wohlfühlprogramm. Doch nicht nur zu Fuß, sondern auch auf zwei Rädern lässt sich die Erlebnisregion Kronplatz ideal entdecken. Von gemütlichen E-Bike Ausflügen durch die Natur bis hin zu rasanten Abfahrten, die einen das Adrenalin spüren lassen – der Terentnerhof ist der perfekte Ausgangspunkt für alle Bike-Abenteuer. Das Hotel bietet seinen Gästen während dem Aufenthalt einen kostenlosen Verleih von Wanderstöcken, Wanderrucksäcken und Mountainbikes (E-Bikes gegen Gebühr) sowie einen Waschservice für die Bike- oder Wanderkleidung.

Wild. Warm. Wohltuend. Das Spa Torrentes

Herbstzeit ist Erholungszeit. Wenn Körper und Seele nach Ruhe verlangen, ist es Zeit für einen Besuch im Spa Torrentes (deutsch: Wildbach). Der großzügige Wellnessbereich des Hotels mit neuer Adults-only-Area ist ein Ort, an dem die Gedanken wie an einem klaren Gebirgsbach sanft rauschend fließen dürfen. Ganz oben auf dem Hoteldach scheint man im Panorama-Infinity-Pool über den Wolken zu schweben und im Sunrise-Whirlpool ist man dem Himmel über dem Pustertal ganz nah. Wohltuende Massagen mit heimischen Latschenkiefer, ein heißer Aufguss in der Bio- oder Eventsauna mit anschließender Abkühlung im Tauchbecken oder ein sanfter Flow auf der weitläufigen Yogaplattform mit Bergblick schenken im Spa Torrentes ganz persönliche Momente des Wohlbefindens. Der in edlen Farben gestaltete Ruhebereich mit Blick auf die Bergwelt Terentens wird dabei nicht nur zu einem Ort der Stille, sondern zu einer Auszeit für alle Sinne.

Über den Terentnerhof

Der Terentnerhof ist ein über Generationen hinweg inhabergeführtes Hotel der Familie Engl aus Terenten im Pustertal / Südtirol (Italien). Angefangen mit einer Tischlerei im Jahre 1960 ist der Hof über die Jahre hinweg erst zu einem Gasthaus mit Zimmern bis hin zum ActiveLifestyle Hotel mit einem vielfältigen Angebot an sportlichen Aktivitäten und vollkommener Entspannung gewachsen. Heute zählt der Terentnerhof 47 Zimmer und Suiten, alle mit Blick auf die Sonnenseite bzw. die Bergwiesen des Pustertals in Südtirol. Ob Wellness, Kulinarik, Wohlfühlen oder Aktivurlaub, der Terentnerhof lässt keine Wünsche offen und lädt seine Gäste zu einem Urlaubsfeeling ein, das den Alltag hinter sich und die Erlebnisse unvergesslich macht. Im letzten Jahr wurde der Wellness-, Restaurant- und Empfangsbereich umgestaltet und das Hotel erstrahlt in neuem Glanz.



Bildcredit: © Mattia Daldoss

Weitere Informationen: terentnerhof.com

Quelle Sonja Berger Public Relations