Vom Seifenkaiser zum CHRAMBL-Erfinder – der Weg zurück zu mir

Wie Alexander Kraml das Waschen neu erfand und dabei die Industrie herausfordert

CHRAMBL Multi-Wasch-Würfel

Patentiertes Mehrfachwaschmittel für die Dosierlade

Kombiniert Waschmittel und Weichspüler

Mehrfach verwendbares Waschmittel im Baumwollfilterbeutel

Kontrollierte Freisetzung der Waschsubstanz – kein Überdosieren, kein Nachfüllen

100 % biologisch abbaubar und mikroplastikfrei

Hohe Waschkraft – auch bei Flecken und in Regionen mit hartem Wasser

Wirksam bei 30 °C bis 90 °C

Entwickelt und hergestellt in der eigenen Manufaktur von Alexander Kraml

Vielseitig einsetzbar auch außerhalb der Waschmaschine, z. B. für

Ceranfeld, Glas, Backofen, Fleckspray, Geschirrspüler (1/10 Würfel = max. 2 g statt eines Tabs), Schwimmbad (Beckenrandreiniger), Cockpitreiniger, Boden, Allzweckreiniger für alle Beläge, Autowaschanlage und vieles mehr

Anwendung: Einfach den Würfel minimal auflösen und vielseitig nutzen

Nachhaltig, praktisch, innovativ

Mit dem CHRAMBL Multi-Wasch-Würfel hat Alexander Kraml nicht nur ein neues Waschmittel erfunden, sondern ein ganzes System, das das Wäschewaschen neu denkt. Es ist praktisch, nachhaltig und einfach in der Anwendung. In der 18. Staffel der VOX-Gründer-Show Die Höhle der Löwen berührte er mit seiner emotionalen Geschichte und überzeugte mit einem Produkt, das den Alltag vieler Menschen verbessern kann.

Sag Adieu zu Dosierstress und Verpackungsmüll: Der CHRAMBL Wasch-Würfel ersetzt Waschmittel und Weichspüler und reicht für bis zu fünf Waschgänge. Er wird in einen Baumwollfilterbeutel gelegt und löst sich mit jedem Waschgang schrittweise und kontrolliert auf – im Durchschnitt 4,5 g. CHRAMBL ist mikroplastikfrei, biologisch abbaubar und wird in einer kleinen Manufaktur in Oberösterreich hergestellt. Ob bei 30 oder 90 Grad, der Würfel überzeugt mit starker Waschkraft – auch bei hartem Wasser. Für Menschen, die bewusst leben und einfache Lösungen lieben, ist CHRAMBL eine echte Alltagserleichterung.

Ein Würfel, unzählige Möglichkeiten

CHRAMBL ist nicht nur für die Waschmaschine geeignet, sondern auch vielseitig im Haushalt einsetzbar. Ob Ceranfeld, Glas oder Backofen, als Fleckspray, im Geschirrspüler, am Schwimmbad-Beckenrand, fürs Cockpit oder als Allzweckreiniger – die Einsatzmöglichkeiten sind nahezu unbegrenzt. Dafür genügt es, den Würfel minimal aufzulösen, etwa ein Zehntel (max. 2 Gramm) im Geschirrspüler anstelle eines Tabs. So wird CHRAMBL zu einem echten Multitalent für Reinigung und Pflege im Alltag.

Die Geschichte hinter der Idee

Hinter dieser nachhaltigen und durchdachten Idee steht Gründer Alexander Kraml, bekannt aus der zweiten Staffel der VOX-Gründer-Show Die Höhle der Löwen. Damals noch als Seifenkaiser unterwegs, hat er seither viel erlebt: unternehmerische Erfolge, Insolvenzen, einen privaten Neuanfang – und nun den Neustart mit CHRAMBL.

Aus dieser persönlichen und motivierenden Reise heraus entstand ein Produkt, das nicht nur funktionieren, sondern auch nachhaltig und zukunftsorientiert sein soll. Alexander Kraml beeindruckte in der diesjährigen Show erneut mit seiner Bodenständigkeit, einem guten Schuss Humor und einem Produkt, das nützlich, umweltfreundlich und alltagstauglich ist.

Nachhaltig waschen mit System

Der CHRAMBL Multi-Wasch-Würfel ist ein intelligentes, ressourcenschonendes Dosiersystem. Genau das macht ihn so besonders: Er verändert, wie wir waschen – nachhaltig, clever und klar. Investor Ralf Dümmel erkannte sofort das Potenzial und war begeistert von CHRAMBL.

Besonders erfreut zeigte sich der Gründer über einen glücklichen Zufall: Der Sendetermin fiel genau auf seinen Geburtstag am 20. Oktober. „Ich habe das schönste Geburtstagsgeschenk vom Universum bekommen“, erzählt Kraml. Zur Einführung von CHRAMBL gibt es passend dazu einen Geburtstagsrabatt von 20 Prozent. Mit einer Packung sind nun sogar 50 Waschgänge möglich – ein weiterer Schritt Richtung Nachhaltigkeit im Alltag.

Zitate

„CHRAMBL ist für mich mehr als ein Produkt, es ist das Ergebnis meiner Reise als Unternehmer, meiner Werte und meines Wunsches, Nachhaltigkeit alltagstauglich zu machen. Mit dem Multi-Wasch-Würfel möchten wir zeigen, dass Umweltschutz und praktische Anwendung kein Widerspruch sind.“

Alexander Kraml, Gründer von CHRAMBL

„Der CHRAMBL-Würfel ist mehr als nur eine Produktneuheit – er ist ein kleiner Gamechanger für unseren Alltag. Intelligent durchdacht, kompromisslos nachhaltig und dabei unglaublich praktisch. Mit CHRAMBL bringt Alexander nicht nur ein starkes Produkt auf den Markt, sondern auch seine ganze Leidenschaft, Erfahrung und den unerschütterlichen Glauben daran, dass Waschen einfacher und zugleich umweltfreundlicher sein kann.“

Ralf Dümmel, Investor und Gesellschafter der DS Gruppe

Verfügbarkeit

CHRAMBL ist ab sofort für 15 Euro online unter www.chrambl.com erhältlich.

