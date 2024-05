Effektivere Verkaufstrainings mithilfe von KI

Preisverhandlungen machen Ihnen Angst? Sie wollen fitter für das nächste Verkaufsgespräch werden? Die neue und kostenlose „Olli-KI“ ermöglicht es nicht nur, Preisgespräche besser vor- und nachzubereiten, sondern diese auch gleich persönlich zu üben. Die KI liefert innerhalb von Sekunden auf Fragen und individuelle Aufgabenstellungen konkrete Formulierungshilfen und Preisverhandlungsstrategien sowie thematisch passende Lehrvideos.

Oliver Schumacher bietet Unternehmen Verkaufstrainings an, dessen individuelle Inhalte und Lerngewinne Auftraggebern ab sofort mithilfe von künstlicher Intelligenz auch nach dem Training zur Verfügung stehen. „Diese Vorgehensweise erhöht nicht nur den Lerntransfer, sondern ermöglicht vor allem neuen Mitarbeitern, schnell und leicht in die unternehmensindividuelle Verkaufsargumentation zu kommen“, so der siebenfache Buchautor.

Schumacher, der seit 2009 als Verkaufstrainer selbstständig ist, fiel auf, dass es zahlreiche Auftraggeber gibt, die nicht in regelmäßige Weiterbildungen investieren, so dass zwar viele Ideen für die erfolgreiche Akquise oder die souveräne Preisdurchsetzung in einem ein- oder zweitägigen Training besprochen, aber nicht dauerhaft umgesetzt werden. Beispielsweise, weil aufgrund des stressigen Alltagsgeschäfts Teilnehmer vorschnell in alte Verhaltensmuster zurückfallen. Oder einfach nicht genügend Zeit zur Vorbereitung von Verkaufsgesprächen bleibt, um die neuen Erkenntnisse aus dem Training zu realisieren. „Profifußballer trainieren nahezu jeden Tag, selbst wenn sie vielleicht nur einmal in der Woche ein wichtiges Spiel haben. Verkäufer können nicht jeden Tag trainieren!

Dazu fehlen nicht nur die Zeit, sondern auch die finanziellen Mittel“, meint der Verkaufstrainer. Mithilfe der „Olli-KI“ haben Auftraggeber nun die Möglichkeit, ihren Mitarbeitern ein Werkzeug zur Verfügung zu stellen, mit denen sie nahezu auf Knopfdruck individuelle Verkaufshilfen bekommen. Anweisungen an die künstliche Intelligenz wie „Gib mir eine Strategie, wie ich unsere Preiserhöhung verkaufe.“, „Ich habe keine Lust zur Akquise, wie kann ich mich motivieren?“ oder „Ich möchte Produkt X aus unserem Hause verkaufen.

Welche Probleme lösen wir damit bei unseren Kunden und für welche Kunden ist dieses Produkt mit welcher Argumentation ideal?“ helfen Vertriebsmitarbeitern, ihren Verkaufsalltag leichter und schneller erfolgreich zu bewältigen. Interessierten bietet Schumacher auf seiner Webseite die kostenlose Basis-Version der „Olli-KI“, die auf das Thema Preisgespräche spezialisiert ist, an: https://oliver-schumacher.de/olli-ki/

Autor:

Der Verkaufstrainer Oliver Schumacher ist Sprechwissenschaftler (M.A.) und setzt auf sympathische, fundierte Art neue Akzente in der Verkäuferausbildung. Unter dem Motto „Ehrlichkeit verkauft“ zeigt er Verkäufern, wie sie souverän neue Kunden gewinnen, Kaltakquise erfolgreich meistern und sich – selbst bei schwierigen Preisverhandlungen – fair behaupten. Vielen ist der mehrfache Buchautor durch seine zahlreichen Videos auf YouTube bekannt. Vor dem Start seiner Selbstständigkeit 2009 arbeitete er über 10 Jahre sehr erfolgreich im Verkaufsaußendienst für einen börsennotierten Hersteller von Markenartikeln. https://www.oliver-schumacher.de

Aussagen des Autors und des Interviewpartners geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion und des Verlags wieder.