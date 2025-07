Studie belegt dass Aktivitäten am Urlaubsort den Erholungseffekt verlängern

Sommerurlaub mit Erinnerungs-Garantie: Warum Reiseerlebnisse den Erholungseffekt verlängern

Mit GetYourGuide den Sommerurlaub aktiv gestalten und durch besondere Erlebnisse das Urlaubsgefühl verlängern

Die schönste Zeit des Jahres steht vor der Tür und auch in diesem Sommer zieht es die Deutschen wieder an ihre Lieblingsziele rund ums Mittelmeer. Spanien, Italien und die Türkei liegen dabei traditionell ganz vorn. Doch wer wirklich abschalten und lange von seiner Auszeit zehren möchte, sollte den Urlaub nicht nur auf der Sonnenliege verbringen. Studien zeigen: Ein Urlaub bleibt nachhaltiger in Erinnerung und der Erholungseffekt hält länger an, wenn man aktiv Eindrücke sammelt, neue Dinge ausprobiert und in Kultur und Natur eintaucht.

So kommt eine Studie der Edith Cowan University (ECU) in Australien zu dem Ergebnis, dass positive Reiseerlebnisse – wie körperliche Aktivitäten, der Kontakt mit neuen Umgebungen und intensive soziale Interaktionen – das Immunsystem stärken und die natürliche Regenerationsfähigkeit des Körpers fördern können. Das bedeutet: Wer unterwegs nicht nur entspannt, sondern auch etwas erlebt, fühlt sich nicht nur im Moment besser, sondern profitiert auch langfristig von einer stärkeren Erholung.

GetYourGuide – Reiseerlebnisse einfach entdecken und buchen

Genau hier setzt GetYourGuide, die führende Buchungsplattform für Reiseerlebnisse, an. Die App und Website ermöglichen es Reisenden, bereits von zuhause aus oder ganz spontan vor Ort besondere Aktivitäten zu entdecken, Preise zu vergleichen und direkt zu buchen. Ob Abenteuer, Kulinarik oder Kultur – so wird jeder Urlaub individuell und bleibt durch besondere Erlebnisse lange im Gedächtnis.

„Wir wissen, dass die schönsten Urlaubsmomente oft die sind, bei denen man etwas Neues ausprobiert, beeindruckende Ausblicke genießt oder regionale Spezialitäten selbst zubereitet“, sagt Laetitia Delorme, Reiseexpertin bei GetYourGuide. „Genau diese Erlebnisse verlängern das Urlaubsgefühl bis weit in den Alltag hinein.“

Drei Beispiele für besondere Erlebnisse während des Sommers am Mittelmeer

Ballonfahrt über Kappadokien bei Sonnenaufgang (Türkei): Über die märchenhaften Tuffsteinlandschaften der Türkei schweben und den Sonnenaufgang aus der Vogelperspektive erleben – ein magisches Erlebnis, das man nie vergisst. Während langsam die Sonne über den Felsformationen aufgeht, gleitet der Heißluftballon fast lautlos durch den Himmel. Ein einmaliger Start in den Tag, inklusive atemberaubender Fotomotive und kleinem landestypischem Frühstück. Hier buchen

Segeltörn vor der Küste Mallorcas (Spanien): Ob mittags oder beim Sonnenuntergang – beim Segeln mit Snacks und Open Bar zeigt sich das mediterrane Lebensgefühl von seiner schönsten Seite. Die Tour führt entlang idyllischer Buchten, vorbei an versteckten Stränden und glasklarem Wasser, das zum Baden einlädt. An Bord gibt es lokale Leckereien, eisgekühlte Drinks und entspannte Musik – das perfekte Setting für alle, die das Meer lieben. Hier buchen

Pasta-Kochkurs in Florenz (Italien): In einer florentinischen Küche hausgemachte Pasta zubereiten und das echte Italien erleben – ein kulinarisches Highlight, das man zuhause garantiert nachkochen wird. Unter Anleitung einheimischer Köche lernen die Teilnehmenden, wie man frische Pasta-Varianten und traditionelle Soßen zubereitet. Der krönende Abschluss: ein gemeinsames Essen in geselliger Runde mit den selbstgekochten Gerichten und einem guten Glas toskanischem Wein. Hier buchen

Erlebnisse, die lange wirken – Urlaub mit Tiefgang

Ob aktiv, kulinarisch oder kulturell – mit GetYourGuide lässt sich der Urlaub schon vorab oder ganz spontan vor Ort individuell planen und um einzigartige Erlebnisse bereichern. So bleibt die schönste Zeit des Jahres nicht nur länger im Kopf, sondern auch im Herzen – und der Erholungseffekt hält spürbar länger an.

Mit www.getyourguide.com entdecken Sie unvergessliche Erlebnisse auf der ganzen Welt.

Bildcredits GetYourGuide

Quelle Christine Veauthier