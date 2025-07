Die grüne Insel – der Küglerhof in Südtirol

Es grünt so grün, wenn Italiens Wiesen blühen

Hoch über den Dächern von Meran und eingebettet in die Naturlandschaft von Wiesen und Wäldern Südtirols (Italien) liegt der Küglerhof – eine wahre Insel in den Bergen, die eine perfekte Einheit von Erholung, Entspannung und Genuss darstellt. Wo sich Körper und Geist in einer wohltuenden Atmosphäre treffen, um den Stress des Alltags hinter sich zu lassen und wieder ganz zu sich selbst zu finden. Die idyllische Parkanlage des 4 Sterne Superior Hotels lädt zu Outdoor Yoga oder Pilates am großen Infinity Pool ein, zu gemütlichem Picknick im Garten oder zu gemeinsamen Grillabenden mit der Familie des Hauses auf der Terrasse. Hier kann man sich mit lieben Menschen entspannt über die schönen Dinge des Lebens austauschen und dabei den faszinierenden Blick über das Etschtal bis hin zu den Dolomiten zu genießen. Ungezwungen. Belebend. Und unbeschreiblich schön.

Was gibt es Schöneres, als laue Sommerabende unter freiem Himmel und in bester Gesellschaft? Sobald es draußen warm ist, dürfen die Gäste des Hauses an den regelmäßig stattfindenden Grillabenden teilnehmen und mit köstlichen, regionalen Spezialitäten, die nach dem „Farm to Table“-Konzept frisch auf den Tisch kommen, den Tag ausklingen lassen. Obst und Gemüse stammen direkt aus dem eigenen Garten und bei Fleisch und Fisch wird auf nachhaltige, artgerechte und vorrangig lokale Herkunft geachtet. Einmal in der Woche findet das hauseigene Bocciaturnier auf der Bocciabahn im Garten statt, bei dem als Apero Italiens Klassiker „Negroni“ oder „Americano“ serviert wird. Wer noch näher mit der Natur verbunden sein möchte, kann auf der großen Liegewiese seine/n Liebste/n mit einem romantischen Picknick überraschen, dabei den Sternenhimmel und die Stadtlichter von Meran bewundern und das „Dolce far Niente“ – das süße Nichtstun – genießen.

Im Flow mit der Natur – Yoga und Pilates im Küglerhof

Mit einem Sonnengruß bei Sonnenaufgang fängt der Tag in perfekter Harmonie an. Der Küglerhof bietet ein vielfältiges Angebot, das Körper, Geist und Seele mit dem Einklang der Natur verbindet und für Entschleunigung vom Alltag sorgt. Mehrmals wöchentlich findet am frühen Morgen ein meditativer Morning Walk mit Stretching im nahegelegenen Wald sowie Yoga oder Pilates im SPA-Bereich statt – bei schönem Wetter sogar draußen am großen Infinity Pool mit Blick auf das Tal von Meran. Die Kurse werden alle individuell gestaltet, sodass Anfänger als auch Fortgeschrittene in den persönlichen Genuss kommen und ihre eigene, innere Stärke aufbauen können. Für Regeneration und Wohlfühlmomente gibt es im Wellnessbereich eine Finnische und Kräutersauna, einen Whirlpool, ein Dampfbad, eine Infrarotkabine, ein Kneipptretbecken, Massageräume und Ruhezonen mit inspirierenden Büchern und Magazinen. Hier kann man ankommen, abschalten und einfach nur sein.

Bildcredit © Küglerhof / Franziska Unterholzer

Weitere Informationen gibt es unter kueglerhof.it

Eine Übernachtung inkl. Halbpension kostet ab 205 € pro Person je nach Verfügbarkeit, Reisezeitraum und Zimmerkategorie.

