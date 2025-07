Gemeinsam reisen, individuell genießen!

GetYourGuide-Umfrage zeigt: Selbst Paare und beste Freunde brauchen im Urlaub persönliche Auszeiten

Wer mit Freunden, Partner oder Familie verreist, möchte unterwegs nicht immer alles gemeinsam erleben – das zeigt eine aktuelle in Deutschland durchgeführte Umfrage von GetYourGuide, einem weltweit führenden Online-Marktplatz für unvergessliche Reiseerlebnisse.

Drei von vier Befragten (76 %) wünschen sich auch im Gruppenurlaub persönliche Freiräume – etwa für Wellness, Shopping oder eigene Entdeckungstouren. Besonders groß ist dieser Wunsch bei Frauen (78 %), Singles (82 %) und Reisenden im Alter von 34 bis 44 Jahren (78 %).

Freiräume statt Pflichtprogramm

Die Umfrage zeigt: Jeder Zweite trennt gelegentlich Tagesaktivitäten von seinen Mitreisenden.

Vor allem junge Urlauber (76 %) und Vielreisende (78 %) sind offen dafür, einzelne Programmpunkte allein zu gestalten.

Am beliebtesten für Solo-Aktivitäten sind Spa- und Wellnessangebote (40 %), Shoppingtouren (38 %) und Besuche lokaler Märkte (33 %).

Frauen schlendern besonders gern allein durch Boutiquen und kleine Läden, während Singles häufig auf Stadtführungen oder Fotospaziergänge setzen – bei denen man das Tempo und die Motive selbst bestimmt.

Laetitia Delorme, Reiseexpertin bei GetYourGuide, sagt dazu:

„Die Zahlen zeigen deutlich: Reiseerlebnisse nach Maß sind gefragter denn je. Ob Abenteuer, Kultur oder Kulinarik – es geht darum, etwas zu erleben, das wirklich zu einem selbst passt. Dafür braucht es Angebote, die auch individuelle Wege ermöglichen.“

Getrennte Wege, gleiche Stadt: Wie Bill und Tom Kaulitz Los Angeles ganz unterschiedlich erleben

Wie unterschiedlich selbst engste Weggefährten ticken, zeigen die Musiker Bill und Tom Kaulitz.

Die Zwillinge und Wahl-Kalifornier haben gemeinsam mit GetYourGuide kürzlich ihre ganz persönlichen Highlights in Los Angeles zusammengestellt.

Während Bill gerne durch Vintage-Läden stöbert und den Abend mit Skyline-Blick ausklingen lässt, zieht Tom eine Motorradtour vor:

„Das Beste am Reisen ist, dass man jeden Tag neu entscheiden kann, worauf man Lust hat“, sagen die Brüder.

„Gemeinsam starten, aber unterwegs das machen, worauf jeder Lust hat – das ist für uns der perfekte Mix.“

Wer sehen möchte, wie unterschiedlich die Kaulitz-Zwillinge Los Angeles entdecken, findet ihre Lieblingsaktivitäten auf:

👉 getyourguide.de/explorer/los-angeles

Getrennte Erlebnisse, gemeinsamer Genuss

Genauso sieht das auch die Mehrheit der Umfrage-Teilnehmer: 64 % sehen getrennte Unternehmungen nicht als Problem, sondern als Chance für bessere Urlaubsstimmung und harmonischere Beziehungen.

Der wichtigste Antrieb dafür ist der Wunsch nach persönlichem Freiraum (44 %).

Viele wollen im Urlaub nicht ständig Kompromisse eingehen oder sich in ein starres Gruppenprogramm zwängen lassen.

Sieben von zehn Befragten geben an, im Urlaub oft Rücksicht nehmen zu müssen – etwa auf andere Interessen, verschiedene Aktivitätslevel oder Schlafgewohnheiten.

Regionale Unterschiede: Von Shopping bis Spa

Ein Blick auf die Vorlieben in den Bundesländern zeigt:

In Hamburg und Schleswig-Holstein sind getrennte Unternehmungen besonders beliebt, während Reisende in Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern doch häufiger gemeinsam unterwegs sind.

Shoppingtouren stehen in Bremen und Hamburg hoch im Kurs, während in Saarland und Hessen Spa und Wellness an erster Stelle für Solo-Aktivitäten im Urlaub stehen.

Hinweise zur Studie und zur Stichprobe

GetYourGuide untersucht regelmäßig in globalen und lokalen Studien die Präferenzen und Verhaltensweisen der reisenden Community und liefert Einblicke in weltweite Reisetrends.

Im Auftrag von GetYourGuide führte das Marktforschungsinstitut Toluna vom 01. bis 08.07.2025 eine Online-Umfrage unter 2.000 Personen in Deutschland durch und liefert damit spannende Einblicke in aktuelle Reisegewohnheiten.

Mit www.getyourguide.com entdecken Sie unvergessliche Erlebnisse auf der ganzen Welt.

