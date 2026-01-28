Mittwoch, Januar 28, 2026
PM-International erreicht eine Milliarde verkaufte FitLine Produkte weltweit

Lebensqualität: wissenschaftliche Innovation/Vertrauen FitLine and Science

Inhaltsverzeichnis

Historischer Meilenstein für PM-International

PM-International, eines der weltweit führenden Unternehmen für Produkte für Gesundheit, Fitness und Schönheit, gibt heute einen historischen Meilenstein bekannt: Weltweit wurden eine Milliarde FitLine Produkte verkauft. Dieser Erfolg steht für mehr als 30 Jahre wissenschaftliche Innovation, Premium-Produktqualität sowie das Vertrauen und die Loyalität von Millionen Vertriebspartnern und Kunden rund um den Globus.

Über 30 Jahre wissenschaftliche Innovation und Vertrauen

Seit seiner Gründung vor über 32 Jahren konzentriert sich PM-International auf die Entwicklung hochwertiger, wissenschaftlich fundierter Nahrungsergänzungs- und Kosmetikprodukte zur Verbesserung der Lebensqualität. Die Marke FitLine hat sich eine treue, internationale Kundschaft aufgebaut – viele von ihnen vertrauen den Produkten bereits seit Jahren, manche sogar seit den Anfängen des Unternehmens.

FitLine als verlässlicher Partner im Profisport

Dank ihrer Qualität und Sicherheit genießen FitLine Produkte zudem das Vertrauen von mehr als 1.000 Profiathleten und Sportorganisationen weltweit, darunter die ATP Tour, der Deutsche Eishockey-Bund, das Paris Basketball Team oder der Koreanische Ringerverband.

Dank an Vertriebspartner und Kunden weltweit

Rolf Sorg, Gründer & CEO von PM-International, bedankt sich bei allen Vertriebspartnern und Kunden: „Diese Zahl steht für eine Milliarde Entscheidungen, FitLine zu vertrauen – Entscheidungen, die jeden Tag einen Unterschied im Leben von Menschen machen. Und für eine Milliarde Chancen, die Lebensqualität zu verbessern. Dafür sind wir unseren Kunden und Partnern zutiefst dankbar.“

Soziales Engagement als fester Bestandteil des Erfolgs

Von Beginn an teilt PM-International seinen Erfolg. Bereits im Jahr 2003 begann das Unternehmen, Kinder über den Partner World Vision zu unterstützen. Heute fördert PM We Care mehr als 8.000 Patenkinder weltweit. Mit jedem verkauften FitLine Produkt trägt PM-International direkt dazu bei, das Leben und die Zukunft dieser Kinder zu verbessern – und sorgt so dafür, dass jedes Produkt auch einen nachhaltigen sozialen Beitrag leistet.

Blick in die Zukunft mit klarer Vision

Mit Blick in die Zukunft sieht PM-International diesen Meilenstein als starke Basis für weiteres Wachstum und als wichtigen Schritt auf dem Weg zur langfristigen Vision des Unternehmens: Menschen weltweit zu einem gesünderen, aktiveren Leben mit innovativen Premium-FitLine Produkten zu befähigen.

Bild FitLine and Science

Quelle Bild und Text PM-International AG

Dax startet kaum verändert – Vertrauen in US-Dollar schrumpft
Der UNITEDNETWORKER akribisch recherchierte Informationen über Gründer und Startups. Neben Porträts junger Unternehmer und erfolgreicher Startups und deren Erfahrungen liegt der Fokus auf KnowHow von A bis Z sowohl für Gründer, Startups und Interessierte. Wir begleiten, Startups von der Gründungsphase bis zum erfolgreichen Exit.

