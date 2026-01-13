PM-International startet erfolgreich in das neue Jahr 2026

Rekord-Kick-Off mit über 20.000 Teilnehmern in Karlsruhe

Am vergangenen Wochenende startete PM-International mit seinem jährlichen Kick-Off und insgesamt über 20.000 Teilnehmern vor Ort und online in der dm-arena in Karlsruhe in das neue Jahr. Damit handelte es sich um den bislang größten deutschen Kick-Off in der über 30-jährigen Unternehmensgeschichte von PM-International.

Das umsatzstärkste Jahr für PM-International aller Zeiten

Der Vorstandsvorsitzende von PM-International Deutschland, Patrick Bacher, eröffnete die Veranstaltung in der dm-arena in Karlsruhe und begrüßte alle Teilnehmer im neuen Jahr. Im Anschluss richtete sich Gründer & CEO Rolf Sorg mit einer Video-Neujahrsansprache an das Publikum. Dabei bestätigte Rolf Sorg einen bedeutenden Meilenstein in der Entwicklung des Unternehmens: Die PM-International Gruppe erreichte ihr Jahresziel von über 4 Milliarden US-Dollar im Außenumsatz. Dies entspricht einem weltweiten Wachstum von rund 25 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

„Die Dynamik von PM-International ist unvergleichlich“, so Rolf Sorg in seiner Videobotschaft. „Gemeinsam verbessern wir die Lebensqualität von Millionen von Menschen weltweit. Anlässlich unseres 33-jährigen Jubiläums möchte ich etwas zurückgeben und die langjährige Loyalität unserer Teampartner würdigen.“ Mit sofortiger Wirkung erhöht das Unternehmen weltweit die Einkommensmöglichkeiten. Der Einarbeitungsbonus wird um 20 Prozent von 50 EUR/USD auf 60 EUR/USD angehoben. Zudem steigt der durchschnittliche Punktwert aller Produkte um 3,3 Prozent, was zu einer direkten Einkommenssteigerung für alle Vertriebspartner führt. Beide Maßnahmen sind bereits in Kraft.

Auch PM-International Deutschland blickt auf ein außergewöhnliches Jahr zurück, in dem der Umsatz um 32 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gesteigert werden konnte. Als zentralen Wachstumstreiber sieht Vorstandsvorsitzender Patrick Bacher auch nach über 30 Jahren die Vertriebspartner im Gründungsland Deutschland. Er dankte den Vertriebspartnern sowie Mitarbeitenden, Lieferanten und Dienstleistern für ihren maßgeblichen Beitrag zum bislang erfolgreichsten Geschäftsjahr der Unternehmensgeschichte.

Das neue Vertriebs- und Jahresmotto 2026

Passend zu dieser strategischen Ausrichtung stellte er das neue Vertriebs- und Jahresmotto vor. Nach dem Rekordjahr 2025, das durch starkes Wachstum, anhaltende Dynamik und den Einsatz der Vertriebspartner geprägt war, steht PM-International 2026 unter dem Leitmotiv „We make it count“. Das Motto stehe für eine klare Haltung, Verantwortung und den Anspruch, dass Handlungen zählen. „Wir waren noch nie besser aufgestellt als heute, um weiter zu wachsen und das Leben von noch mehr Menschen weltweit positiv zu verändern“, betonte Bacher.

Revolution im Training: PM-International präsentiert FitLine Creatine+

PM-International stellt ein neues revolutionäres Produkt vor: FitLine Creatine+, eine innovative Weiterentwicklung im Bereich der Sporternährung, die ambitionierte Sportler gezielt dabei unterstützt, ihre Leistungsfähigkeit auf das nächste Level zu bringen.

FitLine Creatine+ unterstützt Sportler dabei, ihre Trainingsleistung¹, Kraft¹ und Stärke² zu steigern. Das Produkt bietet ambitionierten Athleten einen Vorteil bei hochintensiven Belastungen. Die einzigartige Formel kombiniert reinstes Kreatin-Monohydrat (Creapure®) mit Magnesium und dem exklusiven Nährstoff-Transportkonzept NTC® von PM-International. Das exklusive Nährstoff-Transportkonzept (NTC®) bringt die Nährstoffe, wenn sie gebraucht werden, dorthin, wo sie gebraucht werden – auf die Zellebene von innen und außen.

Mit FitLine Creatine+ setzt PM-International neue Maßstäbe im Kreatin-Segment und bietet Sportlern ein Produkt, das weit über herkömmliche Kreatinlösungen hinausgeht. Ob im Krafttraining, bei starken Belastungen oder im leistungsorientierten Sport: FitLine Creatine+ ist ein echtes Plus für alle, die mehr aus ihrem Training herausholen wollen.

¹ Kreatin erhöht die körperliche Leistungsfähigkeit bei aufeinanderfolgenden, kurzzeitigen, hochintensiven Belastungen.

² Magnesium trägt zu einer normalen psychischen Funktion bei.

FitLine Women+: Neue ganzheitliche Lösung für Frauen ab 45

Ein besonderes Highlight zum Jahresende 2025 war die Einführung des neuen Produkts FitLine Women+. Die speziell entwickelte Innovation richtet sich gezielt an Frauen ab 45 Jahren und unterstützt sie ganzheitlich während der Wechseljahre. Mit FitLine Women+ erweitert PM-International sein Produktportfolio um eine Lösung, die auf die besonderen Bedürfnisse dieser Lebensphase ausgerichtet ist und das Wohlbefinden in den Mittelpunkt stellt. Bereits am ersten Verkaufswochenende wurden mehr als 60.000 Einheiten verkauft.

Startschuss für die FitLine Shape Challenge

Mit dem Kick-Off fiel auch der offizielle Startschuss für die jährliche FitLine Shape Challenge. In diesem Rahmen dokumentieren die Teilnehmer ihre persönliche Fitnessreise und werden dabei nicht nur von wertvollen Tipps und effektiven Trainingsroutinen von Spitzensportlern begleitet, sondern auch gezielt durch die FitLine Produkte unterstützt.

Ein besonderer Motivationsfaktor ist dabei die starke Community: Gleichgesinnte spornen sich gegenseitig an, teilen ihre Fortschritte und feiern gemeinsam Erfolge, das sorgt für zusätzliche Motivation und Durchhaltevermögen. In diesem Jahr werden die Teilnehmer der Challenge zudem vom WFF Mr. Universe Europameister Mario Zwingmann unterstützt, der mit seiner Erfahrung und Inspiration für echte Höchstleistungen steht.

Gemeinsam Zukunft schenken: Ausbau der World Vision Kinderpatenschaften

Zum Kick-Off kündigte das Unternehmen an, die Zahl der Kinderpatenschaften von 6.600 auf 8.000 zu erhöhen. Seit Beginn der Kooperation wurden über 60 Entwicklungsprojekte weltweit finanziert und das Leben zehntausender Kinder, Familien und Gemeinden nachhaltig verbessert. Damit ist PM-International heute der größte Unternehmenssponsor von World Vision.

Spitzensportler und FitLine im Live-Sporttalk

Ein weiteres Highlight des Kick-Off war der Live-Sporttalk mit Topsportlern, die auf der Bühne mit Sportmarketingdirektor Torsten Weber Einblicke in ihre Disziplinen und ihre Resultate mit den FitLine Produkten gaben. Danach hatten die anwesenden Vertriebspartner bei einer Autogrammstunde die Möglichkeit, die Sportler persönlich kennenzulernen. Zu Gast auf der Bühne waren:

Bruno Spengler – DTM-Champion

Christian Schwarzer – Weltmeister Handball

Kevin Kuske – 4x Gold Medaille & 2x Silber Medaille Olympische Winterspiele, Bobsport

Caroline Schäfer – Vize-Weltmeisterin Siebenkampf – Leichtathletik

Ethan Zapp – Deutscher Vizemeister im Doppel Tennis

André Greipel – 11 Etappensiege Tour de France Radsport

Achim Heukemes – Weltmeister 10x Ironman Masters, Weltmeister Duathlon Masters, Vizeweltmeister 24h Zeitfahren

Persönlicher Abschluss und Dank an alle Teilnehmer

Zum Abschluss der beiden Veranstaltungen bedankten sich CSO Europe Sven Palla und Vorstandsvorsitzender Patrick Bacher noch einmal bei allen Teilnehmern live vor Ort und online über die PM-TV App.

Quelle Bild und Text: PM-International AG