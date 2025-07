Es wird Herbstl-Ich im Gasserhof – Südtirol bringt Törggelen und Tiefenentspannung

Manche Momente schmecken nach mehr – mehr Wärme, mehr Heimat, mehr Südtirol. Wenn sich der Herbst über St. Andrä bei Brixen (Südtirol, Italien) legt, verwandelt sich der Gasserhof in eine Oase der Erholung für Genießer, Naturverliebte und Ruhesuchende. Die goldene Jahreszeit bringt nicht nur bunte Wälder und frische Bergluft, sondern auch das uralte Südtiroler Brauchtum des Törggelen. In der gemütlichen Atmosphäre des familiengeführten Hotels gibt es dann wöchentlich eine traditionelle Törggelewanderung sowie jeden Dienstag den Südtiroler Abend mit lokalen und regionalen Spezialitäten.

Wer tiefer eintauchen möchte, erlebt bei einer Weinprobe im stilvollen Weinkeller des Hauses die Vielfalt der regionalen Rebsorten – begleitet von Geschichten, die das Leben schreibt. Und nach einem Tag voller Geschmack in der Natur? Wartet im Wellnessbereich ein Ort des Loslassens: warme Dampfbäder, ruhige Ruheräume und Pools mit Panoramablick, soweit das Auge reicht. Im Gasserhof ist der Herbst nicht nur ein Übergang, sondern ein Gefühl, genau hier und jetzt am richtigen Ort zu sein.

Herbst mit Herz und Geschmack – Törggelen im Gasserhof

Törggelen war einst als einfache Weinverkostung des jungen „Nuien“ bekannt und ist heute ein tief verwurzeltes Fest in der Südtiroler Kultur. Die geführten Wanderungen, die direkt vom Hotel aus oder bequem per öffentliche Verkehrsmittel durch die Nutzung der Brixencard (für Gäste kostenfrei) stattfinden, gehen meist vorbei an goldenen Weinbergen und duftenden Kastanienhainen, bevor man sich auf eine wohlverdiente Einkehr in einem der traditionellen Buschenschänke freuen darf: Hausgemachte Schlutzkrapfen, dampfende Gerstensuppen, knuspriger Speck und frisch in der Gußeisenpfanne geröstete Kastanien verwöhnen dort den Gaumen, begleitet vom ersten Wein des Jahres.

Als besonderes Highlight gilt der Aichnerhof in St. Leonhard bei Brixen, einem Bauernhaus aus dem 13. Jahrhundert, das Geschichte erzählt und mit kulinarischen Köstlichkeiten begeistert. Doch bis heute ist Törggelen immer noch mehr als Essen und Trinken. Es ist Heimat, Wärme, ein Stück gelebte Kultur und jedes Jahr aufs Neue ein unvergessliches Erlebnis.

Weingenuss? Ein Muss. Die Weinverkostung im Gasserhof

Nichts geht über guten Wein. Doch er muss vollmundig, fein und charakterstark sein. Denn Wein ist weit mehr als nur eine Begleitung zum Essen. Er macht Genuss unvergesslich, verleiht besonderen Momenten Tiefe und erzählt dabei von seiner Herkunft. Im Gasserhof wird diese Leidenschaft mit professionellem Fachwissen und persönlicher Beratung Tag für Tag gelebt.

Moritz ist geprüfter Sommelier im Hotel und begleitet die Weinverkostungen im Hotel mit Gespür und Hingabe. Seine Mission: Menschen berühren, begeistern und verwöhnen – mit Weinen, die Emotionen wecken. Gemeinsam mit seinem Team schafft er einen Ort des Wohlfühlens, an dem die Qualität und die Liebe zum Detail der edlen Tropfen spürbar sind. Besonders am Herzen liegen ihm die autochthonen Weine aus dem Eisacktal – ehrlich, unverfälscht und tief verwurzelt in der Region.

Sie bringen allein durch ihre jahrzehntelangen Bestände die Seele Südtirols ins Glas. Bei einer Weindegustation im alpenländisch eingerichteten Weinkeller des Gasserhofs ist man herzlich eingeladen, neue Aromen zu entdecken und sich auf eine genussvolle Reise durch Südtirols Weinwelt zu begeben.

In der Ruhe liegt die Kraft. Wellness und Me-Time im Gasserhof

Ruhe und Gelassenheit sind ein willkommener Ausgleich zum Alltag, den wir oft suchen. Nach einem Tag voller Bewegung in den Bergen schenkt der Spa-Bereich im Gasserhof wohltuende Momente der Regeneration. Sanfte Massagen, pflegende Gesichtsbehandlungen und regenerierende Massagen lassen den Tag harmonisch ausklingen.

In den stilvollen Ruheräumen sorgen leise Musik, warmes Licht und eine Tasse Tee für innere Balance und tiefes Wohlbefinden. Der Adults-only-Infinitypool mit Panoramaterrasse sowie der Innen- und Außenpool bieten perfekte Voraussetzungen für Entspannung auf höchstem Niveau. Die moderne Saunalandschaft mit finnischer Sauna, Bio-Sauna und Dampfbad ist ein Rückzugsort für stille Momente und persönliche Auszeiten. Die angenehme Wärme wirkt wohltuend, schenkt neue Energie und unterstützt die ganzheitliche Erholung.

Auch Familien finden Raum zur Entspannung: Die großzügige Liegewiese rund um den Pool lädt zum Verweilen und Wohlfühlen ein.

Über den Gasserhof

Der 4-Sterne-Gasserhof in St. Andrä bei Brixen (Südtirol, Italien) ist ein inhabergeführtes Hotel der Familie Goller. 1910 wurde der Hof erstmals als „Osteria Gasser“ eröffnet und zählt heute zu den traditionsreichsten Hotels im Eisacktal. Seit jeher zieht die gesamte Familie im Gasserhof an einem Strang und vereint, was Heimat einzigartig macht: starke, traditionelle Wurzeln, modernes, zeitgemäßes Design und den Blick stets nach vorne – zu neuen Ideen und Möglichkeiten.

Dabei sind die Erfahrung der Eltern ebenso wichtig wie der Innovationsgeist der jüngsten Generation. Komfortabel und exklusiv eingerichtete Zimmer und Suiten im Haupthaus, elegante Ferienwohnungen in der Apartment Lodge, ein attraktiver Wellnessbereich mit In- und Outdoorpool, ein Adults-Only-Infinity-Pool sowie eine ausgezeichnete Küche, die keine Wünsche offenlässt, erwarten die Gäste heute im Gasserhof und machen den Urlaub zu einem unvergesslichen Erlebnis.



