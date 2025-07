A Place to Meet and Eat – Kulinarik im Seehotel Ambach 

Genuss. Momente. Erleben.

Das Seehotel Ambach am Nordufer des malerischen Kalterer Sees in Südtirol (Italien) ist für seine einzigartige Architektur, gestaltet von Othmar Barth, sowie sein außergewöhnliches Design aus den 70er Jahren international bekannt. Hier treffen Gäste auf einen Ort, der die harmonische Verbindung von Raum und Natur mit einem unbeschwerten Gefühl von Wohlbefinden und Auszeit vereint – vom Badehaus bis hin zum Kulinarik-Konzept.

Im Seerestaurant des Hotels kochen Küchenchef Albin Widmann und sein Team mediterran-alpine Genüsse, stets mit frischen Zutaten und einem besonderen Blick für stilvolle, kreative Details. In der umliegenden Nachbarschaft findet man, umgeben von Weinbergen und Naturschutzgebiet, zudem die beiden Partnerbetriebe vom Seehotel Ambach – das „Gretl am See“ sowie den „Seehof Keller“ – die ein inspirierendes Ambiente für kulinarische Begegnungen von modern bis klassisch-traditionell bieten.

Alle guten Dinge sind… drei Fragen an Albin Widmann, Küchenchef Seehotel Ambach

Küchenchef Albin Widmann aus Rodenegg (Südtirol, Italien) verbindet seit Jahren seine Leidenschaft für die Kochkunst mit der Liebe zur Natur. Nach Stationen in Spitzenhäusern wie dem Tantris in München oder dem Ritz in Paris wurde er in die Chaîne des Rôtisseurs aufgenommen und vom Südtiroler Köcheverband als Ausbildner des Jahres ausgezeichnet.

Was ist das Besondere an der Kulinarik im Seehotel Ambach?

Das Besondere an der Kulinarik im Seehotel Ambach ist neben dem Geschmack auch die Präsentation. Jedes Gericht wird mit viel Gespür für Ästhetik und Atmosphäre angerichtet. Dabei kommen nicht nur Dekorationen wie Gräser und Schilf aus dem Garten zum Einsatz, sondern oft auch zahlreiche liebevoll ausgewählte Retro-Objekte aus dem Hotel selbst. Alte Waagen, Teekannen, Emailleformen oder Karaffen aus den 70er-Jahren werden kreativ in Szene gesetzt.

Wie sieht ein perfektes Dinner am Seeufer aus?

Exklusivität: Ab 18:00 konzentrieren wir uns ausschließlich auf unsere Hotelgäste

Atmosphäre: Tisch mit Seeblick unter freiem Himmel, ruhige Atmosphäre inmitten der Natur

Service: Unaufdringlich, aufmerksam, persönlich

Serviert wird ein täglich wechselndes, fünfgängiges Wahlmenü, das mediterrane Leichtigkeit mit sonnengereiften Zutaten und den Aromen der Südtiroler Küche verbindet. Ergänzt wird das Dinner durch wöchentliche Highlights wie:

Winemakers Night mit lokalen Winzern und Weinproduzenten (Dienstag)

mit lokalen Winzern und Weinproduzenten (Dienstag) Rooftop Aperitivo mit Fingerfood in Sonnenuntergangsatmosphäre (Donnerstag)

mit Fingerfood in Sonnenuntergangsatmosphäre (Donnerstag) Dessertbuffet mit ausgefallenen Kreationen unseres Chef Patissiers Martin (Samstag)

mit ausgefallenen Kreationen unseres Chef Patissiers Martin (Samstag) Gala Dinner mit sechs raffiniert abgestimmten Gängen (Sonntag)

Welche Rolle spielt Nachhaltigkeit im Restaurant?

Bei uns werden regionale sowie biologische Lebensmittel und Getränke stets bevorzugt, Kräuter und Obst kommen, sofern möglich, aus dem eigenen Garten.

Lake. Side. Love. Das Gretl am See

Das nahe gelegene Gretl am See ist bekannt für seine mondäne Atmosphäre, an dem Gegensätze ganz harmonisch zusammenfinden: Genussmenschen, Hotelgäste oder Geschäftsleute treffen sich hier auf der Seeterrasse mit Blick auf das Wasser. Ob Brunch oder Lunch, hausgemachtes Qualitätseis, ein Panino zwischendurch oder ein genussvolles Abendessen – das Restaurant mit Glasveranda und großzügiger Terrasse bietet kulinarische Highlights mit mediterraner Vielfalt von morgens bis abends.

In der Lounge-Ecke darf man die leichte Seebrise bei chilliger Musik und einem Glas Aperitivo genießen oder an einem der zahlreich stattfindenden Eventabende dabei sein, entspannen – und jederzeit auf einen Besuch wiederkommen.

Fine. Wine. Dine. Der Seehof Keller

Der Seehof Keller oberhalb des Kalterer Sees ist ein historischer Weinhof aus dem 16. Jahrhundert, der 2013 stilvoll renoviert und in ein modernes Restaurant umgestaltet wurde. Im Sommer locken dort eine Vielfalt mediterraner und regionaler Gerichte zahlreiche (Hotel-) Gäste und Feinschmecker an, die auf der Terrasse den traumhaften Blick über Reben und See genießen.

Sobald der Herbst kommt, beginnt die Genuss-Saison mit raffiniert interpretierter Hausmannskost und traditionellen Spezialitäten – von klassischer Antipasti bis hin zum beliebten Tiramisu. Der Seehof Keller ist aber nicht nur ein Ort für Genießer, sondern auch für besondere Anlässe: Von der Hochzeit bis zur Galaveranstaltung macht die Gastgeber-Familie Maran mit viel Erfahrung und Feingefühl jedes Fest unvergesslich.

Wer hier einkehrt, spürt: Genuss hat Geschichte – und Gegenwart zugleich.

Über das Seehotel Ambach

Das Seehotel Ambach am Kalterer See in Südtirol (Italien) ist ein familiengeführtes Hotel der Familie Ambach-Maran. Es wurde 1970 vom Südtiroler Doyen Othmar Barth (1927–2010) entworfen und über drei Jahre unter seiner Leitung gebaut. 1973 wurde das Hotel von Inhaberin Anna Ambach eröffnet, welches seit 2014 von Neffe Klaus Maran, seiner Frau Manuela und den Kindern Greta und Max geführt wird.

Ein außergewöhnlich, damals schon innovatives Design des Baukörpers, die 32 Zimmer und Suiten im 1970er Jahre Stil, ein Genussrestaurant mit Terrasse direkt am See sowie ein 2018 neu errichtetes Badehaus mit Outdoor Pool und direktem Seezugang begrüßen heute Gäste aus aller Welt.

Das Seehotel Ambach trägt seit 2014 die Auszeichnung „Historischer Gastbetrieb des Jahres“ vom Südtiroler Landesdenkmalamt.

