KI für die Touristik: Salim Sahi startet mit HoloLogix.AI

Er ist zurück: Travel-Pionier Salim Sahi treibt mit HoloLogix.AI KI in der Touristik voran

Die Kooperation mit Europas größter Reisebüro-Kooperation rtk zeigt: Der Voice KI Agent „MIA“ hilft rund um die Uhr in akuten Krisensituationen.

Salim Sahi, Pionier der Travel-Technology-Entwicklung in Deutschland und langjähriger Kopf der Software-Schmiede Traffics, kehrt in die Reiseindustrie zurück. Mit seinem neuen Unternehmen HoloLogix.AI widmet er sich seiner langjährigen Leidenschaft: Künstlicher Intelligenz. Als neuer rtk Kooperationspartner präsentiert HoloLogix.AI den Voice-KI-Agenten „MIA“, der Reisebüros insbesondere in Krisensituationen unterstützt und als KI-gestützte Hotline rund um die Uhr Kundenanfragen automatisiert beantwortet.

Voice KI Agent MIA unterstützt Reisebüros rund um die Uhr

„Kundinnen und Kunden führen ein Gespräch wie mit einem Menschen“, betont HoloLogix.AI Gründer und CEO Salim Sahi. Das Besondere: Die Voice-KI MIA führt während des Gesprächs Aufgaben in Echtzeit aus. Und lässt sich nahtlos in bestehende CRM-, Kalender- und Business-Systeme integrieren. Die Kommunikation funktioniert kanalübergreifend – etwa über Telefon, Website, E-Mail oder Smartwatch-Anwendungen.

KI und Voice Automation rücken in der Touristik stärker in den Fokus

Auch auf der ITB Berlin 2026, der weltweit größten Reisemesse, standen KI-getriebene, automatisierte Travel-Systeme in der Vorwoche im Mittelpunkt. Besonders stark im Fokus: Voice-Automation.

Neustart mit Fokus auf KI und Voice-Technologie

Für Salim Sahi bedeutet HoloLogix.AI einen unternehmerischen Neustart: „Ich profitiere von meiner langjährigen TravelTech-Erfahrung, aber meine Passion gehört seit Jahren der KI. Mein Ziel ist es, moderne Tools zu entwickeln und die Interaktion mit Voice-Technologie auch im Tourismus neu zu gestalten.“

Bild: HoloLogix.AI Gründer und CEO Salim Sahi / Credit HoloLogix.AI

Quelle HoloLogix.AI SE