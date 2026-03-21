neuland.ai beruft interdisziplinären Zukunftsbeirat für verantwortungsvolle KI-Entwicklung

Das Kölner KI-Technologieunternehmen neuland.ai AG gründet einen interdisziplinären Zukunftsbeirat

Das Kölner KI-Technologieunternehmen neuland.ai AG hat einen interdisziplinären Zukunftsbeirat als unabhängiges Gremium ins Leben gerufen, um die Entwicklung und den Einsatz von Künstlicher Intelligenz in Deutschland und Europa verantwortungsvoll und vorausschauend zu begleiten. Der Zukunftsbeirat versteht sich als Think Tank an der Schnittstelle von Wissenschaft, Wirtschaft, Politik, Ethik und Gesellschaft und wird neuland.ai bei strategischen Fragen rund um KI beraten sowie Impulse für eine gemeinwohlorientierte KI-Transformation geben.

Im Zentrum steht die Frage nach den Auswirkungen von KI auf Gesellschaft und Wirtschaft

Im Zentrum der Beiratsarbeit steht die Frage, wie Künstliche Intelligenz Wertschöpfung, Arbeitswelt, Sozialsysteme, Bildung, Verwaltung, Politik und gesellschaftliches Zusammenleben verändert und wie diese Entwicklung verantwortungsvoll gestaltet werden kann. Der Zukunftsbeirat wird die Auswirkungen von KI aus unterschiedlichen disziplinären Perspektiven analysieren, Chancen und Risiken frühzeitig identifizieren und praxisnahe Handlungsempfehlungen formulieren, sowohl für neuland.ai als auch für Unternehmen, Politik, Verwaltung und die Zivilgesellschaft.

Interdisziplinarität und Verantwortung werden Teil der Unternehmensstrategie

Mit der Berufung des Zukunftsbeirats verankert neuland.ai Interdisziplinarität und gesellschaftliche Verantwortung strukturell in seiner Unternehmensstrategie. Die Mitglieder bringen ausgewiesene Expertise aus Wissenschaft, Politik, Verwaltung, Theologie, Ethik, Medizin, Wirtschaft und KI-Forschung ein. Ziel ist es, Leitplanken für eine souveräne, innovative und gemeinwohlorientierte KI-Entwicklung zu entwickeln und neuland.ai auf dem Weg zu einer vertrauenswürdigen, sicheren und regulierungskonformen KI-Plattform Made in Germany zu begleiten.

Ergebnisse fließen direkt in den neuland.ai HUB ein

Die Ergebnisse der Beiratsarbeit sollen direkt in die Weiterentwicklung des neuland.ai HUB einfließen, der KI-Management- und Orchestrierungsplattform von neuland.ai. So sollen ethische, rechtliche und gesellschaftliche Anforderungen konsequent in die Plattformstrategie integriert und Ethics by Design praktisch umgesetzt werden. Der neuland.ai HUB soll dadurch konsequent als sichere, rechtskonforme und datensouveräne KI-Plattform ausgebaut werden, die Unternehmen, Organisationen und öffentlichen Einrichtungen eine vertrauenswürdige Nutzung von KI ermöglicht.

CEO Karl-Heinz Land betont die Bedeutung des Zukunftsbeirats

Karl-Heinz Land, CEO und Gründer der neuland.ai AG: „Mit dem neuland.ai HUB haben wir eine KI-Management- und Orchestrierungsplattform entwickelt, die Unternehmen, die Verwaltung und Organisationen in die Lage versetzt, KI rechtskonform, sicher und produktiv einzusetzen. Der Zukunftsbeirat ergänzt diese technologische Basis um eine starke interdisziplinäre Perspektive. Wir freuen uns, dass hochrangige Persönlichkeiten aus Ethik, Wissenschaft, Politik, Medizin und Wirtschaft bereit sind, uns kritisch konstruktiv zu begleiten. Ihre Erfahrung und ihr Weitblick werden uns helfen, Verantwortung, Innovation und Regulierung in Einklang zu bringen und KI-Lösungen zu entwickeln, die gesellschaftlichen Ansprüchen gerecht werden.“

Hochrangig besetztes Gremium arbeitet ehrenamtlich

Der Zukunftsbeirat arbeitet ehrenamtlich. Das Gremium vereint Persönlichkeiten, die für fachliche Exzellenz, gesellschaftliche Verantwortung und Weitblick in der Gestaltung der KI-Zukunft stehen. Dem Zukunftsbeirat gehören aktuell an:

Prof. Dr. med. Axel Ekkernkamp: Ärztlicher Direktor und Geschäftsführer des Unfallkrankenhauses Berlin bis 30.06.2025, emeritierter ordentlicher Professor für Unfallchirurgie an der Universität Greifswald

Prof. Dr. Armin Falk: Professor für Volkswirtschaftslehre an der Universität Bonn und Leiter des BonnEconLab

Björn Franken, MdL CDU: Mitglied des Landtags Nordrhein-Westfalen und Vorsitzender der Enquetekommission Künstliche Intelligenz

Dieter Härthe: Vorstandsvorsitzender des Senats der Wirtschaft International und Honorargeneralkonsul der Republik Senegal

Prof. Dr. Hans Jörg Hennecke: Hauptgeschäftsführer von Handwerk.NRW und Professor für Politikwissenschaft

Prof. Dr. Volker Kronenberg: Politikwissenschaftler und Direktor von CASSIS an der Universität Bonn

Prof. Dr. Dirk Lanzerath: Direktor des Deutschen Referenzzentrums für Ethik in den Biowissenschaften

Prof. Dr. Dr. Jochen Sautermeister: Professor für Moraltheologie und Mitglied des Deutschen Ethikrats

Prof. Dr. Hans Uszkoreit: Wissenschaftlicher Direktor im Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz

Prof. Dr. Christiane Woopen: Professorin für Life Ethics an der Universität Bonn

Prof. Dr. Feiyu Xu: Professorin für Industrie KI und Mitglied mehrerer Aufsichtsräte

Zukunftsbeirat stärkt die strategische Ausrichtung von neuland.ai

Der Zukunftsbeirat passt in besonderer Weise zur strategischen Ausrichtung von neuland.ai: Interdisziplinarität, Verantwortung und Vertrauen, Innovationskraft sowie Netzwerk und Wirkung. Die Mitglieder bringen ihre Expertise, ihre Perspektiven und ihre Vernetzung in die Diskussion um eine verantwortungsvolle KI-Entwicklung ein und tragen dazu bei, dass neuland.ai seine Rolle als Anbieter vertrauenswürdiger KI Made in Germany weiter ausbauen kann.

Ausführlichere Informationen zum Zukunftsbeirat und den Mitgliedern finden Sie unter: neuland.ai/zukunftsbeirat

Bild:

1. Zeile: Prof. Dr. Christiane Woopen, Prof. Dr. Hans Uszkoreit, Björn Franken, MdL (CDU)

2. Zeile: Prof. Dr. Volker Kronenberg, Prof. Dr. Armin Falk, Prof. Dr. Dr. Jochen Sautermeister, Prof. Dr. Hans Jörg Hennecke, Prof. Dr. Dirk Lanzerath

3. Zeile: Dieter Härthe, Prof. Dr. Feiyu Xu, Prof. Dr. med. Axel Ekkernkamp

Photo Credits: neuland.ai AG

Quelle neuland.ai AG