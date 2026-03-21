Fulminante Tour-Premiere von ‚Sabine Kaack & United Baroque – Geist der Mirabelle

Literatur Konzert begeisterte mit viel Witz Charme und Klassik

Standing Ovations vom prominenten Premieren Publikum im Ohnsorg Theater

Spannung, Schreck und Schadenfreude wechselten sich ab, begeisterten das Premieren Publikum. Mit viel Leidenschaft, Witz und Charme arrangierte Schauspielerin Sabine Kaack zum 100. Geburtstag von Siegfried Lenz ihr Literatur Konzert Sabine Kaack und United Baroque Der Geist der Mirabelle im Ohnsorg Theater in Hamburg. Eingerahmt von barocken Klängen, gefeiert mit grandiosem Schluss Applaus und Standing Ovations von prominenten Gästen wie Krystian Martinek, Jenny Elvers, Nicolas König, Susi Kentikian, Markus Knüfken, Kristina Love und Volkan Baydar.

„Ich habe mich köstlich amüsiert“, strahlte Box Weltmeisterin Susi Kentikian. „Was für eine unterhaltsame Inszenierung“, lobten die Schauspielerinnen Marita Marschall, Katrin Ingendoh und Tokessa Martinius. „Ich bewundere Sabine Kaack so sehr“, schwärmte Jenny Elvers in Begleitung von Malerin Juliane Golbs.

Viele herzliche Worte hatte es bereits zur Begrüßung von Peter Harry Carstensen gegeben. Der ehemalige Ministerpräsident von Schleswig Holstein hielt auf Plattdeutsch ein Grußwort an die Gastgeberin, welches für die ersten Lacher des Abends und das Abklingen von Sabine Kaacks Lampenfieber sorgte. Zum Schluss der Vorstellung riss es nicht nur die applaudierenden Gäste aus ihren samtroten Sitzen: Zehn Männer vom Shanty Chor De Tampentrekker schmetterten anerkennend ein Seemannslied gen Bühne. Was für eine besondere Atmosphäre.

Tiefgründiges humoristisches Feuerwerk

Fast auf den Tag genau ein Jahr zuvor hielt die mit dem TV Erfolg Diese Drombuschs deutschlandweit bekannt gewordene Schauspielerin und Sprecherin Sabine Kaack die legendäre Geschichten Sammlung Der Geist der Mirabelle Geschichten aus Bollerup von Siegfried Lenz in einer Übersetzung von Hochdeutsch ins Plattdeutsche von Reimer Bull in ihren Händen.

„Ich war sofort in Siegfried Lenz verliebt“, schwärmt Sabine Kaack. „Mit intelligentem und feinem Humor ist jede seiner 12 Geschichten von großer sprachlicher Pointe.“ Obwohl bereits 1975 erschienen, könnten sie heute kaum trefflicher sein. „Erzählt im wunderbar blumigen Plattdeutsch sind sie ein tiefgründiges humoristisches Feuerwerk.“

Erste Bühnen Aufführung als Produzentin

Schnell war klar: „Das muss ich auf die Bühne bringen“, erzählte Sabine Kaack ihrem Premieren Publikum. Klassische Gegenwartsliteratur kombiniert mit klassischer Musik für ein breites Publikum, nicht nur für regelmäßige Theater und Konzertgänger.

An ihrer Seite standen die hochqualifizierten Musiker von United Baroque aus der renommierten lautten compagney BERLIN, welche unter anderem zuletzt mit dem Opus Klassik Bestes Ensemble 2025 ausgezeichnet wurden. „Ich habe mir hier einen kleinen beruflichen Traum erfüllt. Ein Abend der mich fordert, bereichert und mir die Zusammenarbeit mit fantastischen Musikern ermöglicht, perfekt für mich zugeschnitten.“

Demnächst gehen Sabine Kaack und United Baroque Der Geist der Mirabelle auf Deutschland Tournee.

Geschichten aus der Nachbarschaft

In einer Mischung aus Humor, Satire, Groteske und großer Live Musik liest Sabine Kaack in allen nur möglichen stimmlichen Höhen und Tiefen Der Geist der Mirabelle Geschichten aus Bollerup. Begleitet von United Baroque auf Violine, Violoncello und Percussion mit Klängen des berühmten Komponisten Georg Philipp Telemann.

Siegfried Lenz Bollerup ist ein fiktives Dorf irgendwo an der Ostsee. Nur wenige Leute heißen dort anders als Feddersen. Um sich gelegentlich voneinander zu unterscheiden, haben sich die Einwohner Zusatznamen gegeben wie die Kneifzange, der Schinken Peter, der Dorsch oder die Schildkröte.

Typisch ist auch der selbstgebraute Mirabellengeist, der seltsame, krummwüchsige Gedanken, erstaunliche Einfälle und eigenwillige Charaktere hervorbringt. „Dieses ländliche Milieu mitsamt aller Bauernschläue kenne ich seit meiner Kindheit aus der eigenen norddeutschen Nachbarschaft wie wohl die meisten Menschen“, schmunzelt Sabine Kaack.

Mit einem Augenzwinkern, viel Witz und Schnack hat sie alles zu einem unterhaltsamen Theaterabend in einer ganz eigenen unverwechselbaren Handschrift entwickelt. Hier wird mitgefiebert, gelacht und gelitten.

Nord Nord Nord

Wenn nach zwei Stunden vom Geist der Mirabelle Publikum und Künstler zu einer verschwörerischen Dorfgemeinschaft zusammengewachsen sind, dann liegt das vielleicht auch an den norddeutschen Wurzeln aller Beteiligten.

Schriftsteller Siegfried Lenz lebte bekanntlich Jahrzehnte in Hamburg. Barockkomponist Georg Philipp Telemann war ebenfalls Wahlhamburger. Reimer Bull, der Siegfried Lenz Werke ins Plattdeutsche übertrug, lehrte in Kiel.

Produzentin und Erzählerin Sabine Kaack ist in Schleswig Holstein Zuhause und mehr als eine Liebhaberin der plattdeutschen Sprache: „Bis zu meinem 7. Lebensjahr sprach ich nur Platt. 2016 wurde mir der Titel Offizielle Botschafterin des niederdeutschen Theaters als nationales immaterielles Kulturerbe der UNESCO verliehen. Darauf bin ich sehr stolz.“

Für alle Spielorte, die nicht im Norden liegen, hat Sabine Kaack bestens vorgesorgt: „Mein Literatur Konzert Sabine Kaack und United Baroque Der Geist der Mirabelle spiele ich selbstverständlich auch auf Hochdeutsch.“

Fakten auf einen Blick

Sprecherin: Sabine Kaack

United Baroque: Violine Birgit Schnurpfeil bei der Premiere Kaori Kobayashi, Violoncello Bo Wiget, Percussion Peter A Bauer

Musik: Georg Philipp Telemann, Georg Friedrich Händel

Geschichten: Siegfried Lenz hochdeutsche Fassung, Reimer Bull plattdeutsche Fassung

Verlag: Hoffmann und Campe hochdeutsche Fassung, Quickborn plattdeutsche Fassung

Termine: www.sabinekaack.de

Bild Copyright: Heike Ross

Quelle SOCIETY RELATIONS & Communications