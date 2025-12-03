tonies stärkt weltweit führende Marktposition durch wegweisende Partnerschaft mit The Pokémon Company International

Die Zusammenarbeit vereint erstmals die Welten von tonies und Pokémon

Erste Pokémon Tonies werden im Sommer 2026 erhältlich sein und den Start einer Reihe exklusiver Produkte markieren.

Partnerschaft zwischen tonies und Pokémon offiziell angekündigt

LUXEMBURG, 3. Dezember 2025 // tonies SE („tonies“), die weltweit führende interaktive Audioplattform für Kinder, und Pikachu Press, das offizielle Verlagsimprint von The Pokémon Company International, haben heute eine Partnerschaft bekannt gegeben, die erstmals neue Pokémon Hörbuchinhalte auf die Toniebox bringt. Ab Sommer 2026 werden Geschichten um Pikachu, Bisasam, Glumanda und Schiggy in einem neuen Audio First Format erzählt. Mit diesen vier exklusiven, sammelbaren Pokémon Tonies startet die Zusammenarbeit. Darüber hinaus sind weitere Pokémon Produkte und in Kooperation mit Pikachu Press entwickelte Inhalte für zukünftige Veröffentlichungen geplant.

Aussage von Tobias Wann

Tobias Wann, CEO von tonies, kommentiert: „Wir freuen uns, Pokémon auf der Toniebox Plattform willkommen zu heißen. Das ist ein Meilenstein für unser Unternehmen und unsere Community. Wir kombinieren die globale Anziehungskraft von Pokémon mit unserer Audio First Innovation und schaffen so ganz neue Möglichkeiten, die Millionen von Kindern und Familien zum Entdecken und Spielen einladen und Fantasie fördern. Zum Start bereiten wir ein ganz besonderes Paket vor. Wir können es kaum erwarten, dieses zu enthüllen.“

Neue Inhalte von Pikachu Press im Audioformat

Neue, speziell für die Toniebox entwickelte Pikachu Press Inhalte mit beliebten Pokémon werden in einem immersiven Audioformat zum Leben erweckt, das speziell für Kinder konzipiert ist. Diese neuen Geschichten und Erlebnisse werden junge Zuhörer und ihre Familien einladen, die Pokémon Welt auf eine neue Art zu erkunden.

Stimmen aus der tonies Führung

Ginny McCormick, CXO von tonies, fügt hinzu: „Pokémon und tonies teilen ähnliche Werte rund um Fantasie und Spiel. Beide schaffen es, Generationen zu verbinden. Eltern, die mit Pokémon aufgewachsen sind, können nun ihre Faszination und Begeisterung mit ihren Kindern teilen. Pokémon in die tonies Welt zu bringen, ermöglicht es uns, neu zu denken, wie diese Geschichten erzählt werden: durch Klang, ohne Bildschirme oder Grenzen. Es ist eine neue Art für Familien, die Marke zu erleben.“

Perspektive von The Pokémon Company International

Heather Dalgleish Parker, Sr. Director, Merchandise Development bei The Pokémon Company International, fügt hinzu: „Wir sind stets auf der Suche nach neuen Wegen, um mit unseren Fans in Verbindung zu treten und den Abenteuergeist zu teilen, der Pokémon als Marke ausmacht. Dank der Partnerschaft mit tonies können wir die Welt des Audio Storytelling ausloten und immersive Erlebnisse schaffen, die Neugier, Kreativität und Fantasie anregen. Die Zusammenarbeit wird uns helfen, eine neue Generation junger Trainer zu inspirieren und zu begeistern. Wir wollen Familien dazu einladen, unsere Geschichten gemeinsam in einem neuen und sinnvollen Format zu entdecken.“

