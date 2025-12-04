Schneller, weiter, nachhaltiger – RINGANA erreicht den nächsten Meilenstein

Mit der Aufrüstung des Masterhubs in St. Johann in der Haide ist RINGANA für die Zukunft und das steigende Paketvolumen gerüstet

Mit dem ersten E LKW startet die Umstellung des LKW Fuhrparks auf E Mobilität. Damit können die Pakete ab sofort emissionsfrei nach Graz geliefert werden – ein weiterer Meilenstein für die Nachhaltigkeit.

RINGANA setzt seine Erfolgsgeschichte fort und kann sich im heurigen Jahr über einen Umsatzwachstum von ca. 30% freuen. Für die steigende Nachfrage an Frischekosmetik und Supplements wurde nun der Masterhub, das Logistik und Versandzentrum von RINGANA, aufgerüstet. Mit dem gleichzeitigen Start der Umstellung der LKW Flotte auf Elektro wird auch in Punkto Nachhaltigkeit noch eines draufgesetzt.

Weihnachten kann kommen

Die technische Aufrüstung des Masterhubs ist abgeschlossen. Eine neue Bühne, eine zusätzliche sechste Versandrampe und ein Scantunnel mit Waage, der bis zu 2.400 Pakete pro Stunde schafft, sind implementiert.

Somit können ab sofort bis zu 45.000 Pakete in 24 Stunden verpackt und auf den Weg zu ihrem Bestimmungsort gebracht werden.

„Wir sind für die Zukunft und zeitliche Spitzen wie Weihnachten gerüstet! Unsere Kundinnen und Kunden können sich in all unseren Märkten auf ihre Bestellung innerhalb von wenigen Tagen freuen“, sagt Roland Haas, Leiter des Masterhubs.

Nachhaltigkeit im Fokus

Dass wirtschaftliches Wachstum und Ausbau der Nachhaltigkeit zusammenpassen, war schon immer RINGANAs Sichtweise. Der Startschuss für die Umstellung der LKW Flotte auf Elektro LKWs war der logische nächste Schritt, nachdem die gesamte PKW Flotte (22 E Fahrzeuge, 10 E Fahrräder samt E Ladeinfrastruktur) bereits auf Elektro umgestellt ist.

Der neue E LKW wird von Montag bis Freitag für die Strecke zwischen St. Johann in der Haide und Graz und im innerbetrieblichen Verkehr zwischen St. Johann i.d. Haide und Angerstraße in Hartberg eingesetzt. Dies trägt auch zur Lärmreduktion und zur Verbesserung der Luftqualität für Anwohner:innen bei. Die Kundinnen und Kunden werden zuverlässig und umweltfreundlich beliefert – in Graz erfolgt die Zustellung sogar völlig emissionsfrei.

Um den Betrieb des Elektro LKWs sicherzustellen, wird eine Schnellladestation (Hypercharger 400 DC Ladestation) errichtet, die das Fahrzeug innerhalb einer Stunde aufladen kann, gespeist von der firmeneigenen PV Anlage. Die Reichweite beträgt in etwa 500 Kilometer.

Ein zweiter E LKW ist bereits für das nächste Jahr geplant.

Nachhaltigkeit in Zahlen und Fakten

Die Umstellung der PKW Flotte auf Elektro hat eine CO2 Reduktion von 69% im Vergleich zu einer Flotte mit Verbrennermotoren gebracht.

Weiter wird folgender Zusatznutzen durch den Einsatz des E LKWs erreicht:

• Reduzierung der Luftverschmutzung: Elektro LKWs verursachen keine direkten Abgasemissionen, was die Luftqualität verbessert und die Häufigkeit von Atemwegserkrankungen verringert.

• Reduzierung des Lärms: Elektro LKWs sind leiser als herkömmliche LKWs, was die Lärmbelastung in Städten und Wohngebieten verringern kann.

• Förderung sauberer Energiequellen: Elektro LKWs können durch erneuerbare Energien betrieben werden, was den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Energieversorgung unterstützt.

• Nachhaltige Infrastruktur: Die Einführung von Elektro LKWs kann zur Entwicklung einer nachhaltigen Logistik und Verkehrsinfrastruktur beitragen.

• Verringerung der Treibhausgasemissionen: Elektro LKWs tragen erheblich zur Reduktion von CO2 Emissionen bei und unterstützen globale Anstrengungen zur Bekämpfung des Klimawandels.

• Reduzierung von Abfall und Emissionen: Der Einsatz von Elektro LKWs reduziert nicht nur Emissionen, sondern fördert auch den Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft durch die Wiederverwertung von Materialien, insbesondere Batterien.

Der nächste Meilenstein ist erreicht

Und er zeigt, dass Nachhaltigkeit auch bei wachsender Produktivität im Fokus bleiben kann.

Bild RINGANA – Pakete können ab sofort emissionsfrei nach Graz geliefert werden.

Quelle marco.agency/ RINGANA