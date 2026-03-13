PM-International expandiert in den kasachischen Markt

PM-International, das seit fünf Jahren in Folge am schnellsten wachsende Direktvertriebsunternehmen der Welt, feierte am Wochenende die große Eröffnung seiner Niederlassung in Kasachstan. Das Event ist ein wichtiger Meilenstein in der internationalen Expansionsstrategie des Unternehmens und zeigt, wie sehr es sich langfristig in einem der vielversprechendsten Direktvertriebsmärkte Zentralasiens engagiert.

Strategischer Schritt in den zentralasiatischen Markt

Rolf Sorg, Gründer und CEO von PM-International, nahm via Livestream an den Festivitäten teil und betonte die strategische Relevanz des neuen Marktes:

“Kasachstan ist eine wichtige Säule unserer Expansion in Zentralasien. Das Land vereint Ambitionen, wirtschaftliche Stabilität und eine starke Tradition im Direktvertrieb, was eine ideale Grundlage für nachhaltiges, langfristiges Wachstum darstellt.”

Große Eröffnungsfeier mit starker lokaler Dynamik

Die große Eröffnungsfeier versammelte mehr als 1000 lokale Teampartner und Gäste und spiegelte damit die starke Dynamik wider, die das Unternehmen in diesem Land bereits aufgebaut hat. Die kasachische Niederlassung, die von einem engagierten lokalen Team unterstützt wird, ist für die Verwaltung, die Teampartnerbetreuung und die Koordination der Geschäftsabläufe verantwortlich. Sie schafft eine solide Grundlage für weiteres Wachstum und Erfolg in der Region und unterstützt die lokalen Teampartner mit logistischer Hilfe, Büros und Konferenzräumen.

Starkes Wachstum und steigende Nachfrage

Seit der Gründungsphase haben mehr als 400 Teampartner begonnen, mit dem bewährten Geschäftsmodell von PM-International Einkommen in Kasachstan zu erzielen. Im Jahr 2025 stieg der Umsatz in der Region im Vergleich zum Vorjahr um 270 %, was die hohe Nachfrage nach hochwertigen Produkten für Gesundheit, Fitness und Schönheit sowie die Attraktivität der von PM-International angebotenen Geschäftsmöglichkeit unterstreicht.

“Die Resonanz auf dem kasachischen Markt hat unsere Erwartungen übertroffen,” sagte Abdurashit Makhametov, General Manager Kasachstan. “Das Momentum ist sehr hoch und wir freuen uns, unseren Teampartnern und Kunden in Zukunft noch mehr Unterstützung bieten zu können.”

Weitere Expansion bereits geplant

Mit der offiziellen Marktöffnung legt PM-International den Grundstein für die weitere Expansion. Für das Jahr 2026 ist ein weiterer Standort in der Hauptstadt Astana geplant, wodurch die lokale Unterstützung weiter gestärkt und die landesweite Erreichbarkeit verbessert wird. Mit zunehmender Markenbekanntheit und starkem lokalem Engagement strebt PM-International Kasachstan an, sich in den kommenden Jahren unter den führenden Direktvertriebsunternehmen des Landes zu etablieren.

Bild Teambild Bildcredits PM International AG

Quelle PM International AG