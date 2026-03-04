Ein Schlagabtausch zwischen Markus Elsässer und dem „Mental Red Adair“, Clemens Ressel

Markus Elsässer: Clemens, wir reden in der Wirtschaft oft über Krisenmanagement. Du hast das Management des absoluten Untergangs hinter dir. Hirntumor, Sehnerv-Abriss, Koma nach schwersten Hirnblutungen 2022 und kämpfst aktuell um dein Augenlicht. Während andere bei Gegenwind einknicken, stehst du hier. Was ist der „Value“, den ein Leser aus deiner persönlichen Hölle ziehen kann?

Clemens Ressel: Markus, der Wert ist simpel: Ich liefere keine Theorie aus staubigen Büchern, sondern die Architektur des Überlebens. Wer am Totenbett erlebt hat, wie „Partner“ die Ehefrau bedrängen, die Firma zu überschreiben, während man selbst klinisch tot ist, der verliert die Geduld für Bullshit. Mein Wert für den Leser? Ich zeige dir, wie du dein Betriebssystem neu installierst, wenn die Hardware brennt. Ich sehe heute das Gesicht meiner Tochter Estha – eine Kämpferin auf dem Eis – und das ist mein täglicher Beweis: Es gibt immer eine Extrameile, wenn du das richtige Protokoll hast.

Dr. Markus Elsässer: Du bringst im Sommer deine Fortsetzung des Bestsellers „Spitzenzustand“ heraus. Bestseller hattest du schon. Warum sollte man dieses hier lesen?

Clemens Ressel: Bestseller? Ja und? Was nützt dir ein Buch im Regal, wenn dein Business gerade implodiert? Die Menschen brauchen keine verstaubten Seiten, sie brauchen eine Hand, die sie hält, wenn es wirklich brennt. Dieses Buch ist die schriftliche Form meines Einsatzes als „Mental Red Adair“. Es ist härter, direkter und schonungslos ehrlich. Ich verkaufe dir nicht dein nächstes Ziel – ich verkaufe dir deinen Schlaf zurück, weil ich dir zeige, wie du das Chaos beherrschst, bevor es dich frisst.

Markus Elsässer: „Standards statt Stimmung“ – das ist dein Credo. Was bedeutet das konkret für einen Unternehmer, der gerade den maximalen Druck spürt?

Clemens Ressel: Es bedeutet, dass du aufhörst, auf „Motivation“ zu warten. Motivation ist ein Schönwetter-Gefühl. Auf dem Mount Everest überlebst du durch Standards. Mein Phönix-Protokoll bietet:

Die 60-Sekunden-Sequenz: Eine mechanische Tastenkombination, um dein Nervensystem sofort von Panik auf Präzision zu nullen.

Den Trigger-Schutz: Standardsätze, damit du keine Millionen-Entscheidungen aus einer Emotion heraus gegen die Wand fährst.

Das 5AM-Fenster: Ein Zeitfenster, in dem du führst, während die Welt noch schläft.

Markus Elsässer: Du wirst seit bald 30 Jahren im Spitzensport und in der Wirtschaft als der „Flaschenhals-Löser“ gerufen. Entscheider wissen, dass dein Einsatz seinen Wert hat. Warum ist dein Filter so radikal?

Clemens Ressel: Weil ich gerufen werde, bevor die Hütte endgültig abbrennt. Wer verstanden hat, dass er selbst der größte Flaschenhals seiner Firma ist, sucht keine Inspiration, sondern Infrastruktur. Meine Klienten suchen Ergebnisse, keine Atmosphäre. Wer den Mut hat, bucht 15 Minuten Sparring. Da trennt sich die Spreu vom Weizen: Wer will labern und wer will liefern?

Markus Elsässer: Dein Schlusswort an alle, die gerade im Auge des Sturms stehen?

Clemens Ressel: Schau in den Spiegel. Du bist entweder der Pilot oder der Passagier deiner Krise. Wer führen will, muss zuerst seinen eigenen Kopf führen. Das Phönix-Protokoll ist kein Versprechen – es ist eine Ansage. Der Berg ist noch da. Fang an zu steigen.

Ihr direkter Zugriff auf den Spitzenzustand

Clemens Ressel bündelt die Wucht seines Comebacks in konkrete Werkzeuge für Entscheider.

Das Buch (Sommer 2026): Die kognitive Statik für High-Performer.

Das 5AM-Gespräch: 15 Minuten ungeschminkte Klarheit.

Das Reset Kit: 1 Seite. Sofort einsetzbar. Keine Ausreden mehr.

Jetzt auf clemensressel.com – Beherrschen Sie das Chaos.

