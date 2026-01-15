Babybrei neu gedacht – ohne Abmessen, Wiegen, Kleckerei

Wasser rein. Umrühren. Fertig.

Vorportionierte Breie im To-go-Becher von Baby Freche Freunde

Neu im praktischen Becher ready to go: Baby Freche Freunde bringt vorportionierte Getreidebreie zum Anrühren in die Regale – ganz ohne Abmessen, Wiegen oder Kleckerei. Perfekt für unterwegs oder wenn es schnell gehen muss. In zwei Sorten: Milch-Getreidebrei Grieß & Banane und Getreidebrei Banane & Erdbeere. Ab Februar 2026 zum UVP von 1,29 Euro pro 25 Gramm Becher – im Handel und online unter www.frechefreunde.de.

Brei anrühren? Kinderleicht!

Eltern mit Kindern im Beikostalter kennen das nur zu gut: Wenn die Kleinsten plötzlich Hunger haben, muss schnell etwas auf den Löffel. Besonders beliebt bei Babys und Eltern: Getreidebreie zum Anrühren. Doch gerade unterwegs – oder wenn es mal trubelig zugeht – kann das Abmessen, Wiegen und Erwärmen ganz schön unpraktisch sein. Deshalb hat Baby Freche Freunde eine clevere Lösung entwickelt: die ersten vorportionierten Getreidebreie im Becher.

Die Zubereitung? Ein Kinderspiel! Einfach kaltes oder warmes Wasser – oder die Lieblingsmilch des Babys – bis zur Markierung in den Becher einfüllen, glattrühren, genießen! Jeder Becher enthält genau eine Portion. Messlöffel, Waage & Co. sind damit überflüssig. Wer möchte, kann den Brei zusätzlich mit frischem Obst verfeinern. So einfach – und lecker – kann Beikost sein.

Bio. Frech. Und ganz ohne Schnickschnack.

In den neuen Breien stecken ausschließlich sorgfältig ausgewählte Bio-Zutaten. Zuckerzusatz* oder Zusatzstoffe? Kommen bei Baby Freche Freunde nicht in den Becher! Stattdessen: wertvolles Vollkorn und leckere Frucht – für eine frühe Freundschaft mit Obst & Gemüse.

Zwei Sorten für Mini-Entdecker:innen ab dem 6. Monat

Baby Freche Freunde Milch-Getreidebrei Grieß & Banane (25 Gramm)

Der Milch-Getreidebrei Grieß & Banane von Baby Freche Freunde enthält Vollmilchpulver. Eltern rühren ihn mit kaltem oder warmem Wasser an. Außerdem stecken satte 30 Prozent Vollkorn drin. Der Brei ist frei von Stückchen und hat dadurch eine besonders feine Textur. Ideal für den Beikoststart. Und der Geschmack? Der ist angenehm mild mit einem Hauch Banane, die ihm auch seine natürliche Süße verleiht.

Baby Freche Freunde Getreidebrei Banane & Erdbeere (25 Gramm)

Der Getreidebrei Banane & Erdbeere von Baby Freche Freunde ist ohne Milch und damit vegan. Er wird mit kaltem oder warmem Wasser oder der Lieblingsmilch des Babys angerührt. Seine Textur ist herrlich cremig. Dafür sorgen feine Haferflocken. Seine fruchtig-milde Süße erhält der Brei ausschließlich aus Banane und Erdbeere.

Die neuen Getreidebreie von Baby Freche Freunde im cleveren Portionsbecher sind ab Februar 2026 zum UVP von 1,29 Euro im Handel erhältlich – oder direkt im Freche Freunde Online Shop unter www.frechefreunde.de.

*Zutaten enthalten von Natur aus Zucker

Quelle Bild und Text: erdbär GmbH