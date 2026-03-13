German Brand Award 2026 startet mit internationaler Jury und neuen Partnerschaften

German Brand Award 2026 feiert Jubiläumsjahr mit internationaler Beteiligung, neuer Jury und starken Partnerschaften

Der German Brand Award geht 2026 unter dem Leitmotto „Brand Forward“ in sein zehntes Jahr und positioniert sich zum Einreichungsschluss erneut als eine der zentralen Plattformen für ganzheitliche Markenführung im DACH-Raum. Mit 1.676 Einreichungen aus 12 Ländern verzeichnet der vom German Design Council ausgerichtete Preis eine hohe internationale Beteiligung und zeigt, wie stark strategische Markenarbeit heute branchenübergreifend an Bedeutung gewinnt.

Einreichungszahlen zeigen Trends in wirtschaftsstarken Branchen

Der German Brand Award zeichnet Persönlichkeiten, Unternehmen und Teams aus, die mit innovativen Markenstrategien neue Maßstäbe setzen. Mit dem Einreichungsschluss gehen 1.287 Projekte in den regulären Kategorien der Disziplinen „Excellent Brands“ und „Excellence in Brand Strategy and Creation“ ins Rennen. Weitere 389 Einreichungen entfallen auf 16 Zusatzkategorien.

Besonders deutlich zeichnet sich ein Zuwachs in wirtschaftsstarken Branchen ab: Health & Pharmaceuticals, Transport & Mobility sowie Industry, Machines & Engineering zählen zu den Kategorien mit der größten Beteiligung. Die Einreichungen liefern damit einen aktuellen Überblick darüber, wo Unternehmen derzeit verstärkt in Markenführung investieren und machen die Notwendigkeit strategischer Markenarbeit deutlich.

„In Zeiten von globalen Großkrisen, ökonomischer Unsicherheit und Automatisierungsprozessen braucht es mehr denn je Marken, die Visionen und Haltung transportieren. Das diesjährige Motto ‚Brand Forward‘ bringt diese Notwendigkeit auf den Punkt“, sagt Lutz Dietzold, Geschäftsführer des German Design Council.

Neue Jury tritt am 18. März zusammen

Über die Einreichungen entscheidet eine 18-köpfige Jury, die Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Markenstrategie, Kommunikation und Kultur vereint. Für den Jubiläumsjahrgang 2026 werden acht neue Mitglieder Teil des Gremiums. Damit wird die Jury um zusätzliche Perspektiven erweitert und ist in ihrer Zusammensetzung vielfältiger denn je.

Zu den neuen Mitgliedern zählen unter anderem Branchenvertreter*innen aus Unternehmen und Organisationen wie Christian Rummel (Deutsche Bank), Prof. Dr. Simone Roth (Hochschule Ruhr West), Sophia Rödiger (1KOMMA5°), Carsta Maria Müller (Baby got Business), Julius Palm (followfood / Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft), Dr. Christian Loefert (T-Systems International) sowie Isabelle Rogat (Cultural Trendscout).

Die Jurysitzung findet am 18. März 2026 in den Zwillingstürmen der Deutsche Bank in Frankfurt am Main statt.

Neue Partnerschaften stärken die inhaltliche Ausrichtung

Der German Brand Award baut sein Netzwerk im Jubiläumsjahr weiter aus. Gemeinsam mit dem Kreativfachmedium PAGE wird der Ehrenpreis „Creative of the Year“ vergeben. Die Auszeichnung würdigt kreative Persönlichkeiten, die aus der strategischen Marken-DNA heraus prägende Markenauftritte entwickeln und ihnen eine unverwechselbare Handschrift verleihen.

Neben diesem neuen Titel werden weiterhin die Ehrenpreise „Brand Manager of the Year“, „Best Purpose of the Year“ und „Startup of the Year“ gekürt. Die Preisträger*innen stehen traditionell erst am Abend der Preisverleihung fest.

Mit Ipsos gewinnt der German Brand Award 2026 zudem einen neuen Insights-Partner. Das international tätige Markt- und Sozialforschungsunternehmen führt im Rahmen der Kooperation eine exklusive Studie durch. Im Fokus stehen Themen wie Markenvertrauen, der Einsatz von Künstlicher Intelligenz in der Markenführung sowie regulatorische Einflüsse auf Konsument*innen.

Die Ergebnisse fließen in das Programm der German Brand Convention ein, dem Netzwerktreffen des Awards.

Zehn Jahre German Brand Award

2026 feiert der German Brand Award sein 10-jähriges Jubiläum. Seit seiner Premiere hat sich der Preis von einem Branchentreff zu einer spartenübergreifenden Plattform für erfolgreiche Markenführung entwickelt. Was einst mit 250 Gästen begann, bringt heute mehr als 750 Markenverantwortliche aller Unternehmensgrößen zur Award Show zusammen.

„Wir blicken stolz zurück auf jede einzelne Award Show und den einzigartigen Mix aus Wissensaustausch, Netzwerken und dem gemeinsamen Feiern von Teamerfolgen“, sagt Stefan Anderl, Vice President Awards beim German Design Council, der das Projekt seit Beginn verantwortet.

Die Award Show des German Brand Award 2026 wie auch die begleitende German Brand Convention finden am 25. Juni 2026 in der Uber Eats Music Hall in Berlin statt.

Bild ©YVONNE HARTMANN – German BrandAwards 2025

Quelle Silke Dauk | Media Relations German Brand Award