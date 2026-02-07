Frische als Prinzip. Wirkung als oberstes Gebot. Zukunft als Auftrag

Aus einer mutigen Idee von zwei Menschen ist in drei Jahrzehnten eine der dynamischsten Erfolgsgeschichten der europäischen Frischekosmetik- und Supplements-Branche geworden: RINGANA feiert 30 Jahre Innovation, Wachstum und konsequente Weiterentwicklung.

In nur 30 Jahren wuchs RINGANA von 2 auf bald 1.000 Mitarbeiter:innen, von 0 auf rund 300 Millionen Euro Umsatz, von einem Markt auf fast 40 internationale Märkte. Das Produktsortiment liegt aktuell bei mehr als 70 Frischeprodukten.

„Wir sind nie dem schnellen Wachstum hinterhergelaufen, sondern immer unserer Überzeugung gefolgt“, sagt Gründer Andreas Wilfinger. „Dass daraus heute ein internationales Unternehmen mit dieser Strahlkraft entstanden ist, zeigt: Konsequenz und Haltung zahlen sich aus.“

Von Kosmetik zu ganzheitlicher Frische

Der Ursprung von RINGANA liegt in der Frischekosmetik. Früh wurde das Portfolio konsequent erweitert: erst um CAPS, später um Drinks und PACKS und dann um eine Sportlinie – immer mit dem gleichen Anspruch: maximale Frische, kompromisslose Wirksamkeit und eine Philosophie, die sich an den Werten Exzellenz und Trendsetting orientiert.

„Unsere Produkte sind nie statisch“, betont Co-Gründerin Ulla Wannemacher. „Frische bedeutet für uns auch ständige Weiterentwicklung. Sobald wir eines unserer Produkte verbessern können, tun wir das! Unser Anspruch ist es, immer der Zeit voraus zu sein.“

Jubiläum ohne Nostalgie – ganz RINGANA like

Zum 30-jährigen Jubiläum bleibt RINGANA sich treu: Keine limitierten Jubiläumsprodukte, keine Rückblicke in Formeln von gestern. Stattdessen werden bestehende Formulierungen weiterhin konsequent auf das nächste Level gehoben. Gleichzeitig dürfen sich Kundinnen und Kunden freuen: Für den Herbst werden neue Produkte angekündigt – Details bleiben noch unter Verschluss. Spannung ist garantiert.

Internationale Expansion mit Fokus USA

Auch geografisch setzt RINGANA seinen Wachstumskurs fort. Nach dem erfolgreichen Markteintritt in Mexiko, Kolumbien und der Türkei folgen 2026 Peru und die USA.

Startschuss für Peru wird bereits Anfang Februar erfolgen. Bereits im Laufen sind sehr intensive Evaluierungen für den neuen Markt USA.

Österreichisches Familienunternehmen mit starken Wurzeln

RINGANA ist und bleibt ein Familienunternehmen. Ein Verkauf der Brand kommt für Ulla Wannemacher und Andreas Wilfinger nicht in Frage. Mit Michael Wannemacher als Co-CEO ist auch die nächste Generation bereits in zentraler Verantwortung.

Auch an den Standorten St. Johann in der Haide und Hartberg möchte man festhalten. „Globales Wachstum und regionale Verbundenheit schließen sich nicht aus – im Gegenteil. In St. Johann in der Haide und Hartberg liegen unsere Wurzeln, denen wir treu bleiben wollen“, sagt Michael Wannemacher.

Blick nach vorne: Forschung, Entwicklung und neue Projekte

Für 2026 hat sich RINGANA viel vorgenommen: Ein klarer Fokus auf den Ausbau von Forschung und Entwicklung soll die Innovationskraft weiter stärken. Der Ausbau des Kompetenzzentrum für Nahrungsergänzungsmittel in Hartberg wird mit Mitte des Jahres abgeschlossen sein. Zudem ist die Eröffnung des Hotels „Mikeli“ in Hartberg für Ende 2026 geplant.

„30 Jahre RINGANA stehen für konsequente Weiterentwicklung. Unser Blick ist dabei immer nach vorne gerichtet – auf das, was wir besser machen können“, fasst Ulla Wannemacher zusammen. „So machen wir weiter. Wir feiern nicht die Vergangenheit – wir investieren in die Zukunft“, schließt Andreas Wilfinger ab.

Bild vlnr: RINGANA Geschäftsleitung Michael Wannemacher, Ulla Wannemacher, Andreas Wilfinger, Gründer und CEO Credits David Payr

Quelle marco.agency/RINGANA