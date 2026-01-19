Mentale Resilienz fürs Klassenzimmer

Super Chill ist jetzt über Eduplaces für Schulen verfügbar

Die gemeinnützige Super Chill Stiftung und Eduplaces, die Plattform für digitale Bildungsangebote und Lern Apps in Schule und Unterricht, bündeln ihre Kräfte, um Kinder in ganz Deutschland zu erreichen. Die Super Chill App ist ab sofort über Eduplaces für mehr als 6.000 Schulen in Deutschland kostenlos verfügbar. Kindgerechte Achtsamkeitsübungen bringen Ruhe und Konzentration ins Klassenzimmer, wo Leistungsdruck, Prüfungsangst und Mobbing viele Kinder täglich herausfordern.

Berlin, Januar 2026. Lehrkräfte haben ein neues Werkzeug für mehr Achtsamkeit im Unterricht. Die Super Chill App ist jetzt kostenlos über Eduplaces verfügbar. Die Super Chill Stiftung verfolgt das Ziel, Kindern zu mehr mentaler Resilienz und emotionaler Stärke zu verhelfen. In einer Welt, die immer lauter und reizintensiver wird, ist mentale Widerstandskraft eine notwendige Fähigkeit für zukünftige Generationen.

Herzstück der Initiative ist die kostenlose und werbefreie Super Chill App. Sie unterstützt Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren mit kurzen, kindgerechten Audio und Video Übungen aus Achtsamkeit, Atmung, Meditation und kleinen Ritualen. So erhalten Kinder Werkzeuge, um gelassener mit herausfordernden Situationen umzugehen und Schritt für Schritt ihre Selbstregulation zu stärken. Diese Fähigkeiten sind zentral für erfolgreiches Lernen und gesundes Aufwachsen.

Super Chill kommt direkt ins Klassenzimmer

Mit Eduplaces hat Super Chill einen Partner an der Seite, der das Angebot direkt in den Schulalltag integriert. Eduplaces bietet Schulen ein breites Portfolio an Bildungs und Lern Apps für den Unterricht, komfortabel zugänglich über den SSO Login. Die Plattform nimmt Lehrkräften administrative Aufgaben ab, vereinheitlicht Prozesse und erleichtert den Einsatz digitaler Anwendungen.

Alle Schulen, die die IServ Schulplattform nutzen, haben direkten Zugang zu Eduplaces. Super Chill erreicht damit mehr als 6.000 Schulen in ganz Deutschland und bringt wissenschaftlich fundierte Bewegungs und Entspannungsübungen zur Förderung der mentalen Resilienz direkt ins Klassenzimmer.

Selbstregulation als Schlüsselkompetenz

„Selbstregulation ist ein kleines Pausen Knöpfchen im Alltag“, betont Geert Pelsma, Managing Director der Super Chill Stiftung. Super Chill unterstützt Kinder dabei, Gedanken, Gefühle und Verhalten bewusst zu regulieren und einen gelassenen Umgang mit den Anforderungen des Alltags zu entwickeln. So selbstverständlich wie einmal tief durchzuatmen.

Mit kindgerechten, spielerischen Übungen gibt die Super Chill App Kindern passende Werkzeuge an die Hand, um ihre mentale Resilienz zu stärken. Im besten Fall können sie diese Übungen nach einiger Zeit ganz eigenständig auch ohne App einsetzen. Die Kooperation mit Eduplaces ist ein Meilenstein, um Kinder dort zu erreichen, wo sie täglich neuen Eindrücken, Herausforderungen und Reizen begegnen, in der Schule.

Wenn Stress für Kinder zum Alltag wird

Aktuelle Erhebungen der Super Chill Stiftung mit Civey zeigen, wie stark Kinder heute gefordert sind. Dreißig Prozent der deutschen Eltern erleben ihre Kinder mehrfach pro Woche als hoch bis sehr hoch belastet. Zu den Hauptursachen zählen Leistungsdruck, Hausaufgaben und Tests sowie Mobbing und Sticheleien.

Die Folgen sind deutlich spürbar. Reizbarkeit, Leistungsabfall und Schlafprobleme gehören zu den häufigsten Auswirkungen.

Achtsamkeit stärkt Lernen und Resilienz

„Der Leistungsdruck auf Kinder und Jugendliche steigt immer weiter an“, sagt Prof. Dr. Nina Kolleck, Universitätsprofessorin für Erziehungs und Sozialisationstheorie an der Universität Potsdam. Besonders Mobbing und Ausgrenzung, oft verstärkt durch soziale Medien, belasten viele junge Menschen stark.

Studien zeigen, dass Kinder, die regelmäßig Entspannungs und Meditationsübungen durchführen, bessere Schulleistungen erzielen und psychisch widerstandsfähiger werden. Achtsamkeit im Kindesalter ist damit ein zentraler Baustein für gesunde Entwicklung.

Kleine Pausen mit großer Wirkung

Für Lehrkräfte bietet Super Chill eine einfache Möglichkeit, den Unterricht zu bereichern. Alle Inhalte sind maximal fünf Minuten lang und lassen sich ohne Vorbereitung einsetzen. Ob als kurze Entspannung zwischen Lernphasen oder zur Fokussierung nach der Pause.

Eine Atemtechnik gegen Anspannung vor der Klassenarbeit, ein Ritual gegen Nervosität vor einem Referat oder eine Meditation zum Runterkommen nach dem Schultag. Die Inhalte sind wissenschaftlich fundiert, kindgerecht aufbereitet und leicht in den Schulalltag integrierbar.

Achtsamkeit wirkt auch über die Schule hinaus

Die Relevanz mentaler Stärke ist auch in Familien angekommen. Zweiundsiebzig Prozent der deutschen Eltern zeigen Interesse daran, mehr Achtsamkeit in den Familienalltag zu integrieren. Super Chill begleitet Kinder nicht nur in der Schule, sondern auch zu Hause.

Besonders Übungen zum abendlichen Runterkommen und besseren Einschlafen helfen dabei, den Tag gelassen abzuschließen. So entstehen Routinen, die Kinder langfristig dabei unterstützen, ihre Selbstregulation zu stärken und Herausforderungen souverän zu meistern.

Weitere Informationen für Lehrkräfte und Erziehungspersonen sowie Materialien für den Unterricht finden sich unter

superchill.org/de/super-chill-in-der-schule

