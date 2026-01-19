Wenn Frische Design trifft

Der Air Cube von bellaria bringt Hightech‑Luftreinigung ins Badezimmer

Frische ist kein Zufall, sondern sie ist Technik. Mit dem Air Cube von bellaria hält modernste Luftreinigung Einzug ins Badezimmer. Das stylische Gerät, bekannt aus „Die Höhle der Löwen“ setzt auf Ionentechnologie statt Duftspray und sorgt so für reine, geruchsfreie Luft – ganz ohne Chemie. Mit einem leistungsstarken Ionisationssystem eliminiert der Air Cube nicht nur Fäkalien- und Uringerüche, sondern reinigt gleichzeitig die Raumluft. Millionen positiv geladener Ionen spalten Geruchs- und Schmutzmoleküle in ihre Bestanteile, ein Effekt, der 3000-mal stärker ist als der von Chlor, aber völlig ohne reizende Zusatzstoffe auskommt. Bis zu 45 Toilettengänge schafft der Air Cube 3.0 mit einer einzigen Akkulandung, ideal für Haushalte ohne Fensterbad oder auch unterwegs im Wohnmobil. Einfache Installation, nachhaltiger Betrieb und ein wartungsarmes Design machen den Air Cube zu einem Must-have für alle, die Wert auf ein sauberes, hygienisches Umfeld legen.

Seit der Gründung im Jahr 2021 tritt die Bellaria Technology GmbH mit überzeugender Innovation und einem klaren Ziel an: Badezimmer und WC hygienischer, komfortabler und geruchsfreier zu machen. Bellaria entstand mit dem Fokus auf die Entwicklung und den Vertrieb smarter Luft- und WC-Reinigungslösungen. Im Mittelpunkt steht das Produkt AIR CUBE, das mit einem patentierten Filtersystem unangenehme Gerüche zuverlässig eliminiert, Bakterien und Verunreinigungen automatisch beseitigt und für nachhaltige Frische sorgt – ganz ohne chemische Sprays oder WC-Steine. Das Münchener Unternehmen verbindet modernes Design, Umweltbewusstsein und technologische Innovation mit dem Anspruch auf einfache Handhabung und hohe Alltagstauglichkeit.

Geschäftsführer und Gründer Giuseppe Leo beschäftigt derzeit drei Mitarbeiter.

