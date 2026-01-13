Nachhaltige Wirkstoffpflege als Geschenkidee zum Valentinstag

Nachhaltigkeit, kompromisslos hochwertige Wirkstoffpflege und multifunktionale Hybrid-Produkte stehen dieses Jahr im Fokus. Eine einzigartige Kombination aus Rundum-Hautpflege, Schutz und Effekt. So einzigartig wie jede Liebesgeschichte. Ein Valentins-Geschenk an die Liebsten, formuliert mit hochkonzentrierten, frischen Inhaltsstoffen, die die Haut erstrahlen lassen.

Limitiertes Valentins-Set mit zwei Bestsellern

Im limitierten Set erhältlich: FRESH tinted moisturiser SPF 30 und FRESH lip balm plump

Pflege, Schutz und Glow in einem Produkt

Der FRESH tinted moisturiser SPF 30 vereint Pflege, UV-Schutz und einen ebenmäßigen Teint in einem Produkt Dank leichter, aufbaubarer Deckkraft kaschiert er sanft Poren, dunkle Flecken, feine Linien und Falten – für ein glattes, ebenmäßiges Finish mit natürlichem Glow. Die hautschmeichelnde Wasser-in-Öl-Emulsion sorgt dafür, dass die Haut pflegende Wirkstoffe optimal aufnehmen kann. Gleichzeitig entsteht ein geschmeidiger Schutzfilm. Sie sind vier Nuancen erhältlich, die sich an verschiedene Hauttöne anpassen und für ein natürliches, ebenmäßiges Finish sorgen. So entsteht ein natürlicher, strahlender Look ganz ohne Make-Up – passend zu jedem Teint. Zudem sorgt der jetzt mineralische Lichtschutzfaktor 30 mit natürlichem Zinkoxid in jeder Nuance für zuverlässigen UV-Schutz – ganz ohne chemische Filter.

Volle, gepflegte Lippen mit Soforteffekt

Für sichtbar vollere, glatte Lippen sorgt der FRESH lip balm plump. Die aufpolsternde Formel regt die Mikrozirkulation an, unterstützt die Kollagen- und Hyaluronsäureproduktion und schenkt den Lippen sofortiges Volumen. 6 Peptide, Plumping-Komplex und pflegende Pflanzenbuttern aus Mango, Shea und Cupuaçu versorgen die Lippen intensiv mit Feuchtigkeit, glätten feine Linien und hinterlassen ein geschmeidiges, pralles Ergebnis. Ein Lippenpflege-Geheimnis, das sofort begeistert und langfristig überzeugt.

Set-Details und Preisübersicht

Im Set: FRESH lip balm plump und FRESH tinted moistiuriser SPF 30, um ca. €60,-

Ein weiteres Highlight für strahlende Blicke

FRESH eye serum brightening lässt müde Augen verschwinden und verleiht einen frischen, strahlenden Look. Es kombiniert auf perfekte Weise aufhellende, straffende und abschwellende Wirkstoffe. Lichtreflektierende Schimmerpartikel kaschieren Augenringe optisch. Gleichzeitig bekommt die empfindliche Augenpartie ein strahlendes Finish. Die leichte, feuchtigkeitsspendende Textur zieht rasch ein und hinterlässt ein frisches Hautgefühl. Natürliche Elastomere, Hyaluronsäure und Peptide spenden ein Maximum an Feuchtigkeit und wirkend hautglättend.

FRESH eye serum brightening, 15ml, ca. €50,-

Mix it & love it: Glow-Booster für individuelle Pflegeroutinen

Ein perfekter Match: Mix it & love it.

Ein Beauty-Booster für ein ebenmäßiges Hautbild und einen unwiderstehlichen Glow. Speziell entwickelt für Hautunregelmäßigkeiten, minimiert ADDS glow Pigmentflecken, Melasma und Fältchen. Hochdosiertes Vitamin C und Niacinamid sorgen für einen einzigartigen Frische-Haut-Effekt! ADDS glow ist gemacht, um es mit deinem Serum zu kombinieren.

ADDS glow, 15ml, ca. €48,70-

Pflege speziell für die Bedürfnisse von Männerhaut

Es gibt ihn wirklich: Den FRESH moisturiser for men

FRESH moisturiser for men verleiht der Haut sichtbare Energie und Spannkraft. Die Wirkstoffkomplexe sind auf die vielfältigen Bedürfnisse von Männerhaut abgestimmt. Das Produkt wirkt stark antioxidativ, schützt vor Umwelteinflüssen und wirkt ausgleichend. Unreinheiten und Irritationen werden gemildert. Die Haut sieht sofort glatter und frischer aus. Die angenehm leichte Textur zieht schnell in die Haut ein.

FRESH moisturiser for men, 50ml, ca. €48,50-

Bild RINGANA – So einzigartig wie jede Liebesgeschichte. Hochwertige Wirkstoffpflege und multifunktionale Hybrid-Produkte.

Quelle Bild und Text: RINGANA/marco.agency