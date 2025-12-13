Wolt führt erstmals Elektroautos für Kurier:innen in deutschen Großstädten ein 

Ab diesem Winter setzt Wolt erstmals 20 Elektroautos in Deutschland ein

Wolt, eine der führenden Plattformen für lokalen Handel, erweitert den Einsatz von Elektrofahrzeugen in Deutschland im Rahmen seiner fortlaufenden Nachhaltigkeitsstrategie. Ab diesem Winter wird Wolt 20 Elektroautos und zusätzlich 20 VOK E Lastenräder in deutschen Großstädten einführen und damit das Ziel weiterverfolgen, Emissionen zu reduzieren und zu saubereren leiseren und lebenswerteren urbanen Räumen beizutragen.

Einsatz im Rahmen des Better Cities Program

Im Rahmen von Wolts Better Cities Program werden die E Autos in Berlin Köln Frankfurt München Hamburg und Potsdam eingesetzt – weitere Städte folgen. Die 20 VOK E Lastenräder kommen in Berlin zum Einsatz, wo sie sich besonders in dicht besiedelten Gebieten und für Kurzstrecken eignen. Bereits im Februar hatte Wolt erste E Lastenräder in Berlin eingeführt und die Anzahl seitdem stetig erhöht.

Wachsende Zahl emissionsarmer Lieferungen in Deutschland

Deutschland gehört für Wolt zu den führenden Märkten im Bereich nachhaltige urbane Mobilität. Zwischen Juli 2024 und Juli 2025 wurden 66 Prozent aller Wolt Lieferungen in Deutschland mit emissionsarmen Fahrzeugen durchgeführt – ein Anteil der weiter steigt da immer mehr Kurier:innen auf elektrische Mobilitätslösungen umsteigen.

Nachhaltige urbane Mobilität ist zentral für unsere Mission Städte lebenswerter zu machen sagt Jamie Saab Global Head of Sustainability bei Wolt. Dabei geht es nicht nur um Emissions und Stauvermeidung sondern auch darum dass saubere effiziente und erschwingliche Elektrofahrzeuge für die Menschen zugänglich werden die unsere Plattform täglich am Laufen halten. Deutschland ist einer unserer erfolgreichsten Märkte für emissionsarme Lieferungen und diese Einführung bringt uns noch einen großen Schritt weiter.

Better Cities Program nachhaltige urbane Mobilität zugänglicher machen

Die Erweiterung baut auf dem Better Cities Fund von Wolt auf – einem Programm in Höhe von 2,25 Millionen Euro das 2024 gestartet wurde um Kurier:innen beim Zugang zu E Bikes und Elektromopeds zu unterstützen. Der Fonds stellt finanzielle Unterstützung und Zugang zu speziell entwickelten Elektrofahrzeugen bereit und die hohe Nachfrage unterstreicht das große Interesse der Kurier:innen am Umstieg auf emissionsfreie Fahrzeuge.

Die neuen Elektroautos und Lastenräder in Deutschland sind sowohl Teil des Better Cities Nachhaltigkeitsprogramms als auch zentraler Marketinginvestitionen und sie spiegeln Wolts ganzheitlichen Ansatz wider Emissionen zu reduzieren und gleichzeitig das Angebot für Händler Kurier:innen und Kund:innen auszubauen.

Realer Klimaeffekt

Die Elektroauto und Lastenradprogramme von Wolt in Europa erzielen bereits messbare Ergebnisse. Seit Anfang 2024 hat Wolt schätzungsweise 45 Tonnen CO₂ durch den dokumentierten Einsatz von Elektrofahrzeugen eingespart – das entspricht 135.000 Auto Kilometern oder der jährlichen CO₂ Bindung von 2.000 Bäumen. Verbesserte Routenführung und betriebliche Effizienzsteigerungen in der Wolt App haben dazu beigetragen die Emissionen pro Lieferung in den letzten 12 Monaten weltweit um 8 Prozent zu senken in einigen Märkten sogar um bis zu 50 Prozent.

Bild Wolt EV3 Fotograf Jens Oellermann

Quelle Wolt Enterprises Deutschland GmbH