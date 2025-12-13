Samstag, Dezember 13, 2025
Wegweisende IoT-Chipentwicklung aus Dresden

Last Mile Semiconductor erhält Millionen Seed-Finanzierung v.l.: v.l. Friedemann Stier (TGFS), Sarah Schäfer (MBG), Mario Orgis & Christoph Gulich (Gründer LMS), Simon Großmann (M&A Advisor))

Inhaltsverzeichnis

Frisches Kapital für Dresdner Deep Tech Start up LMS

Das Dresdner Start up Last Mile Semiconductor GmbH hat eine siebenstellige Seed Finanzierungsrunde erfolgreich abgeschlossen und erhält frisches Kapital von TGFS, EIC Fund und MBG Sachsen. LMS entwickelt als Fabless Chip Company energieeffiziente IoT Hochsicherheits Chips und setzt dabei auf den innovativen lizenzfreien 5G Funkstandard NR+. Im Fokus steht die LM10XX Chipfamilie, die sichere und kosteneffiziente Funkverbindungen unabhängig von klassischen Mobilfunknetzen ermöglicht. Die neuen Mittel fließen in die Weiterentwicklung der Technologie und die Vorbereitung der Serienfertigung. LMS ist damit bestens positioniert, eine führende Rolle im europäischen IoT Markt einzunehmen.

Siebenstellige Seed Finanzierung mit starken Partnern

Das Dresdner Halbleiterunternehmen Last Mile Semiconductor GmbH hat erfolgreich eine Seed Finanzierungsrunde in siebenstelliger Höhe abgeschlossen. Neben dem TGFS Technologiegründerfonds Sachsen und dem European Innovation Council Fund beteiligt sich auch die Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Sachsen.

Fabless Chip Company mit Fokus auf IoT Hochsicherheits Chips

Das 2022 gegründete Deep Tech Start up entwickelt energieeffiziente Hochsicherheits Chips für das Internet der Dinge. Als Fabless Chip Company konzentriert sich LMS auf Entwicklung und Design hochintegrierter System on Chip Lösungen und lagert die Fertigung an spezialisierte Halbleiterhersteller aus. Die SoC Lösungen von LMS ermöglichen es, Produktionskosten signifikant zu senken und neue skalierbare Geschäftsmodelle im IoT Markt zu erschließen.

Im Mittelpunkt steht der LM10XX SoC, der auf dem innovativen Funkstandard NR+ im 1,9 GHz Frequenzband basiert. Diese Technologie ermöglicht sichere zuverlässige und kosteneffiziente Funkverbindungen unabhängig von klassischen Mobilfunknetzen.

Digitale Souveränität und vielfältige Anwendungsfelder

Ziel ist es, durch die Kombination aus technologischer Exzellenz und schlanker Wertschöpfungskette eine breite Marktdurchdringung zu erreichen und die digitale Souveränität Europas im Bereich der IoT Konnektivität nachhaltig zu stärken. Typische Einsatzfelder sind Industrial IoT, Smart Energy, Smart Building und Smart City.

Beispielsweise können mit NR+ Chips von LMS industrielle Anwendungen wie die Steuerung mobiler Roboter oder die Vernetzung von Sensoren in Fabriken realisiert werden. Gleichzeitig lassen sich auch zahlreiche Alltagsgeräte im Smart Home wie Lichtschalter Rauchmelder oder Haushaltsgeräte besonders energieeffizient und flexibel miteinander vernetzen – oft sogar ohne eigene Stromversorgung.

Stimmen aus dem Unternehmen

Unsere Mission ist es die digitale Souveränität Europas im Bereich der IoT Konnektivität zu stärken erklärt Christoph Gulich CEO und Mitgründer von Last Mile Semiconductor. Mit unserer Technologie haben wir es geschafft die Vorteile verschiedener Funkstandards zu kombinieren um stabile und effiziente IoT Ökosysteme aufzubauen. Dank des Vertrauens unserer Investoren und dem Zugang zum europäischen EIC Accelerator Programm können wir unsere Technologie nun zügig in marktreife Produkte überführen.

Nächste Schritte Richtung Serienfertigung

Mit dem frischen Kapital kann LMS die Entwicklung der LM10XX Chipfamilie beschleunigen die Software Toolchain weiter ausbauen und die Weichen für die Serienfertigung stellen. Gleichzeitig werden strategische Partnerschaften mit Pilotkunden und weiteren Industriepartnern intensiviert um die Technologie in unterschiedlichen Anwendungsfeldern zur Marktreife zu führen.

Investoren sehen großes Marktpotenzial

Sören Schuster Geschäftsführer des TGFS betont dass Last Mile Semiconductor mit seiner Technologie einen zentralen Zukunftsmarkt adressiert. Sichere und energieeffiziente IoT Konnektivität werde ein Schlüsselfaktor für moderne Gerätekommunikation. Mit der Kombination aus technologischem Know how klarer Vision und starker öffentlicher Förderung sei LMS hervorragend positioniert um eine führende Rolle im europäischen IoT Ökosystem einzunehmen.

Bild v.l.: v.l. Friedemann Stier (TGFS), Sarah Schäfer (MBG), Mario Orgis & Christoph Gulich (Gründer LMS), Simon Großmann (M&A Advisor))

Quelle Bild und Text: CFH Management GmbH

